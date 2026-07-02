ONLINE: Španielsko - Rakúsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Španielsko a Rakúsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Španielsko - Rakúsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
02.07.2026 o 21:00
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rakúsko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Rakúskom.
Španielsko postúpilo do osemfinále z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod remizovalo s Kapverdami 0:0, no následne naplno ukázalo svoju silu. Najskôr deklasovalo Saudskú Arábiu 4:0 a v rozhodujúcom zápase zdolalo aj Uruguaj 1:0.
Rakúsko si vybojovalo postup z druhého miesta svojej skupiny. Turnaj otvorilo víťazstvom 3:1 nad Jordánskom, následne podľahlo favorizovanej Argentíne 0:2 a v závere skupinovej fázy remizovalo po infarktovom konci s Alžírskom 3:3.
Španielsko postúpilo do osemfinále z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod remizovalo s Kapverdami 0:0, no následne naplno ukázalo svoju silu. Najskôr deklasovalo Saudskú Arábiu 4:0 a v rozhodujúcom zápase zdolalo aj Uruguaj 1:0.
Rakúsko si vybojovalo postup z druhého miesta svojej skupiny. Turnaj otvorilo víťazstvom 3:1 nad Jordánskom, následne podľahlo favorizovanej Argentíne 0:2 a v závere skupinovej fázy remizovalo po infarktovom konci s Alžírskom 3:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.