    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Los Angeles
    21:00
    Rakúsko
    Rakúsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Španielsko - Rakúsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Španielsko - Rakúsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026
    Španielsko - Rakúsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026 (Autor: Sportnet)
    Sportnet|2. júl 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Španielsko - Rakúsko.

    Španielsko a Rakúsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Španielsko - Rakúsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    02.07.2026 o 21:00
    Španielsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Rakúsko
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Rakúskom.

    Španielsko postúpilo do osemfinále z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod remizovalo s Kapverdami 0:0, no následne naplno ukázalo svoju silu. Najskôr deklasovalo Saudskú Arábiu 4:0 a v rozhodujúcom zápase zdolalo aj Uruguaj 1:0.

    Rakúsko si vybojovalo postup z druhého miesta svojej skupiny. Turnaj otvorilo víťazstvom 3:1 nad Jordánskom, následne podľahlo favorizovanej Argentíne 0:2 a v závere skupinovej fázy remizovalo po infarktovom konci s Alžírskom 3:3.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.
    Martínez: Chceme pre Jotu vyhrať MS. Fanúšikovia ho uctiia špeciálnym gestom v Toronte
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Španielsko - Rakúsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE