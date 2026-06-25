    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina D
    San Francisco
    04:00
    Austrália
    Austrália
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|25. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny D na MS vo futbale 2026: Paraguaj - Austrália.

    Paraguaj a Austrália dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
    26.06.2026 o 04:00
    3. kolo
    Paraguaj
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Austrália
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Paraguajom a Austráliou.

    Situácia v skupine je pomerne jasná. Spojené štáty americké vedú skupinu so šiestimi bodmi a majú postup prakticky istý. Naopak, Turecko je už bez šance na postup. Práve preto bude súboj Paraguaja s Austráliou priamym bojom o druhú priečku.

    Paraguaj vstupuje do stretnutia s tromi bodmi na konte. Po nevydarenom úvodnom zápase, v ktorom prehral s USA 1:4, si napravil chuť víťazstvom 1:0 nad Tureckom. Austrália má na konte taktiež tri body. Na úvod turnaja zdolala Turecko 2:0, no následne nestačila na USA, ktorým podľahla 0:2.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 20:00
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