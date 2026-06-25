ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

Paraguaj a Austrália dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
26.06.2026 o 04:00
3. kolo
Paraguaj
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Austrália
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Paraguajom a Austráliou.
Situácia v skupine je pomerne jasná. Spojené štáty americké vedú skupinu so šiestimi bodmi a majú postup prakticky istý. Naopak, Turecko je už bez šance na postup. Práve preto bude súboj Paraguaja s Austráliou priamym bojom o druhú priečku.
Paraguaj vstupuje do stretnutia s tromi bodmi na konte. Po nevydarenom úvodnom zápase, v ktorom prehral s USA 1:4, si napravil chuť víťazstvom 1:0 nad Tureckom. Austrália má na konte taktiež tri body. Na úvod turnaja zdolala Turecko 2:0, no následne nestačila na USA, ktorým podľahla 0:2.
Situácia v skupine je pomerne jasná. Spojené štáty americké vedú skupinu so šiestimi bodmi a majú postup prakticky istý. Naopak, Turecko je už bez šance na postup. Práve preto bude súboj Paraguaja s Austráliou priamym bojom o druhú priečku.
Paraguaj vstupuje do stretnutia s tromi bodmi na konte. Po nevydarenom úvodnom zápase, v ktorom prehral s USA 1:4, si napravil chuť víťazstvom 1:0 nad Tureckom. Austrália má na konte taktiež tri body. Na úvod turnaja zdolala Turecko 2:0, no následne nestačila na USA, ktorým podľahla 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body