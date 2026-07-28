    Prišlo Švajčiarsko proti Argentíne o Embola neprávom? Rozhodca nemal meniť verdikt

    Rozhodca Joao Pinheiro z Portugalska udeľuje červenú kartu Švajčiarovi Breelovi Embolovi (7).
    Rozhodca Joao Pinheiro z Portugalska udeľuje červenú kartu Švajčiarovi Breelovi Embolovi (7). (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. júl 2026 o 14:49
    ShareTweet2

    Oslabené Švajčiarsko napokon prehralo po predĺžení.

    Švajčiarsky futbalista Breel Embolo nemal byť podľa súčasných pravidiel vylúčený vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Argentíne.

    Vyplýva to z vyhlásenia Medzinárodnej rady futbalových asociácií (IFAB). Embolo musel opustiť ihrisko v 72. minúte zápasu za stavu 1:1 po tom, ako po zásahu videorozhodcu dostal žltú kartu za simulovanie.

    Oslabené Švajčiarsko napokon prehralo po predĺžení 1:3 a na verdikt rozhodcu sa sťažoval aj jeho tréner Murat Yakin.

    VIDEO: Vylúčenie Embola

    Kontroverznú situáciu odštartoval pokus argentínskeho stredopoliara Leandra Paredesa odobrať Embolovi loptu, za čo mu rozhodca João Pinheiro pôvodne udelil žltú kartu.

    Po zásahu systému VAR a preskúmaní situácie však zistil, že Paredes sa faulu nedopustil a Embolo svoj pád nafilmoval.

    Rozhodca preto zrušil žltú kartu pre Argentínčana a udelil ju švajčiarskemu útočníkovi, pre ktorého to bola druhá žltá karta a znamenala vylúčenie.

    Rozhodca zmenu svojho rozhodnutia odôvodnil „zámenou identity“, podľa IFAB však o takýto prípad nešlo.

    Deň 30 na MS: Neakceptovateľné pravidlo, hromžil vyradený tréner. Krivdu cítil aj otec kanoniera
    Súvisiaci článok
    Deň 30 na MS: Neakceptovateľné pravidlo, hromžil vyradený tréner. Krivdu cítil aj otec kanoniera

    „Žltá karta, ktorá nie je druhou žltou kartou, môže byť preskúmaná iba z dôvodu identifikácie hráča, ktorý sa dopustil priestupku.

    Samotný priestupok nesmie byť predmetom preskúmania ani zmeny,“ uviedla IFAB.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Joao Pinheiro z Portugalska udeľuje červenú kartu Švajčiarovi Breelovi Embolovi (7).
    Rozhodca Joao Pinheiro z Portugalska udeľuje červenú kartu Švajčiarovi Breelovi Embolovi (7).
    Prišlo Švajčiarsko proti Argentíne o Embola neprávom? Rozhodca nemal meniť verdikt
    dnes 14:493
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Prišlo Švajčiarsko proti Argentíne o Embola neprávom? Rozhodca nemal meniť verdikt