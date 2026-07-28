Prišlo Švajčiarsko proti Argentíne o Embola neprávom? Rozhodca nemal meniť verdikt

Švajčiarsky futbalista Breel Embolo nemal byť podľa súčasných pravidiel vylúčený vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Argentíne.
Vyplýva to z vyhlásenia Medzinárodnej rady futbalových asociácií (IFAB). Embolo musel opustiť ihrisko v 72. minúte zápasu za stavu 1:1 po tom, ako po zásahu videorozhodcu dostal žltú kartu za simulovanie.
Oslabené Švajčiarsko napokon prehralo po predĺžení 1:3 a na verdikt rozhodcu sa sťažoval aj jeho tréner Murat Yakin.
VIDEO: Vylúčenie Embola
Kontroverznú situáciu odštartoval pokus argentínskeho stredopoliara Leandra Paredesa odobrať Embolovi loptu, za čo mu rozhodca João Pinheiro pôvodne udelil žltú kartu.
Po zásahu systému VAR a preskúmaní situácie však zistil, že Paredes sa faulu nedopustil a Embolo svoj pád nafilmoval.
Rozhodca preto zrušil žltú kartu pre Argentínčana a udelil ju švajčiarskemu útočníkovi, pre ktorého to bola druhá žltá karta a znamenala vylúčenie.
Rozhodca zmenu svojho rozhodnutia odôvodnil „zámenou identity“, podľa IFAB však o takýto prípad nešlo.
„Žltá karta, ktorá nie je druhou žltou kartou, môže byť preskúmaná iba z dôvodu identifikácie hráča, ktorý sa dopustil priestupku.
Samotný priestupok nesmie byť predmetom preskúmania ani zmeny,“ uviedla IFAB.