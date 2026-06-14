    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina E
    Philadelphia
    01:00
    Ekvádor
    Ekvádor
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

    Pobrežie Slonoviny - Ekvádor: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Pobrežie Slonoviny - Ekvádor: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny E na MS vo futbale 2026: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor.

    Pobrežie Slonoviny a Ekvádor dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
    15.06.2026 o 01:00
    1. kolo
    Pobr. Slonoviny
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Ekvádor
    Prenos
    Ekvádor

    Na opačnej strane budeme sledovať zástupcu s Južnej Ameriky, ktorý má za sebou taktiež vydarenú prípravu bez jedinej porážky. Po remíze s Marokom 1:1 a Holandskom 1:1 sa krátko pred turnajom podarilo Ekvadórčanom uspieť so Saudskou Arábiou (2:1) či Guatemalou (3:0).
    Pobrežie Slonoviny

    Africký zástupca má za sebou štvorzápasovú prípravu, ktorú odštartoval už koncom marca. Na presvedčivé víťazstvo 4:0 s Južnou Kóreou nadviazal aj proti Škotsku po tesnom výsledku 1:0. Futbalistom Pobrežia Slonoviny sa podarilo uspieť aj v zostávajúcich dvoch stretnutiach, keď si poradili s Francúzskom 2:1 a rezervným tímom Philadelphie 2:0.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny E stretne Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.

    Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    5 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    vs.
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švédsko - Tunisko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Švédsko - Tunisko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Švédsko - Tunisko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švédsko - Tunisko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Švédsko - Tunisko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Švédsko - Tunisko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 20:00
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