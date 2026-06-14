ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

Pobrežie Slonoviny a Ekvádor dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
15.06.2026 o 01:00
1. kolo
Pobr. Slonoviny
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ekvádor
Prenos
Ekvádor
Na opačnej strane budeme sledovať zástupcu s Južnej Ameriky, ktorý má za sebou taktiež vydarenú prípravu bez jedinej porážky. Po remíze s Marokom 1:1 a Holandskom 1:1 sa krátko pred turnajom podarilo Ekvadórčanom uspieť so Saudskou Arábiou (2:1) či Guatemalou (3:0).
Na opačnej strane budeme sledovať zástupcu s Južnej Ameriky, ktorý má za sebou taktiež vydarenú prípravu bez jedinej porážky. Po remíze s Marokom 1:1 a Holandskom 1:1 sa krátko pred turnajom podarilo Ekvadórčanom uspieť so Saudskou Arábiou (2:1) či Guatemalou (3:0).
Pobrežie Slonoviny
Africký zástupca má za sebou štvorzápasovú prípravu, ktorú odštartoval už koncom marca. Na presvedčivé víťazstvo 4:0 s Južnou Kóreou nadviazal aj proti Škotsku po tesnom výsledku 1:0. Futbalistom Pobrežia Slonoviny sa podarilo uspieť aj v zostávajúcich dvoch stretnutiach, keď si poradili s Francúzskom 2:1 a rezervným tímom Philadelphie 2:0.
Africký zástupca má za sebou štvorzápasovú prípravu, ktorú odštartoval už koncom marca. Na presvedčivé víťazstvo 4:0 s Južnou Kóreou nadviazal aj proti Škotsku po tesnom výsledku 1:0. Futbalistom Pobrežia Slonoviny sa podarilo uspieť aj v zostávajúcich dvoch stretnutiach, keď si poradili s Francúzskom 2:1 a rezervným tímom Philadelphie 2:0.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny E stretne Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body