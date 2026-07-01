    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Seattle
    22:00
    Senegal
    Senegal
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Belgicko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Belgicko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|1. júl 2026 o 19:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Belgicko - Senegal.

    Belgicko a Senegal dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    01.07.2026 o 22:00
    Belgicko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Senegal
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo šestnásťfinále MS vo futbale, v ktorom nastúpi Belgicko proti Senegalu. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:00.

    Belgicko ovládlo svoju základnú skupinu, stačilo mu na to 5 bodov. S Egyptom remizovalo 1:1, s Iránom 0:0 a napokon zdolalo Nový Zéland 5:1.

    Senegal skončil v základnej skupine na treťom mieste so ziskom troch bodov. Francúzsku podľahol 1:3, Nórsku 2:3 a následne zvíťazil nad Irakom 5:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Anglicko
    Anglicko
    0 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Belgicko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 19:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Belgicko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 19:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE