ONLINE: Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Belgicko a Senegal dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
01.07.2026 o 22:00
Belgicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Senegal
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo šestnásťfinále MS vo futbale, v ktorom nastúpi Belgicko proti Senegalu. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:00.
Belgicko ovládlo svoju základnú skupinu, stačilo mu na to 5 bodov. S Egyptom remizovalo 1:1, s Iránom 0:0 a napokon zdolalo Nový Zéland 5:1.
Senegal skončil v základnej skupine na treťom mieste so ziskom troch bodov. Francúzsku podľahol 1:3, Nórsku 2:3 a následne zvíťazil nad Irakom 5:0.
Belgicko ovládlo svoju základnú skupinu, stačilo mu na to 5 bodov. S Egyptom remizovalo 1:1, s Iránom 0:0 a napokon zdolalo Nový Zéland 5:1.
Senegal skončil v základnej skupine na treťom mieste so ziskom troch bodov. Francúzsku podľahol 1:3, Nórsku 2:3 a následne zvíťazil nad Irakom 5:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.