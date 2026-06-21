ONLINE: Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

Belgicko a Irán dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
21.06.2026 o 21:00
2. kolo
Belgicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Irán
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny G zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Iránom.
Belgicko vstúpilo do šampionátu remízou 1:1 s Egyptom a dnes sa z pozície favorita bude pokúšať o reparát.
Irán taktiež remizoval vo svojom úvodnom zápase turnaja, keď si s Novým Zélandom podelil body po remíze 2:2.
Skupina G je po prvých zápasoch mimoriadne vyrovnaná, keďže všetky 4 tímy majú na konte jeden bod za remízu. Podarí sa Belgičanom získať prvé 3 body na šampionáte alebo opäť stratí body, no tentokrát na úkor Iránu?
Belgicko vstúpilo do šampionátu remízou 1:1 s Egyptom a dnes sa z pozície favorita bude pokúšať o reparát.
Irán taktiež remizoval vo svojom úvodnom zápase turnaja, keď si s Novým Zélandom podelil body po remíze 2:2.
Skupina G je po prvých zápasoch mimoriadne vyrovnaná, keďže všetky 4 tímy majú na konte jeden bod za remízu. Podarí sa Belgičanom získať prvé 3 body na šampionáte alebo opäť stratí body, no tentokrát na úkor Iránu?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body