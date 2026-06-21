    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    Los Angeles
    21:00
    Irán
    Irán
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

    Belgicko - Irán: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Belgicko - Irán: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. jún 2026 o 13:35 (aktualizované 21. jún 2026 o 18:00)
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny G na MS vo futbale 2026: Belgicko - Irán.

    Belgicko a Irán dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Belgicko - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
    21.06.2026 o 21:00
    2. kolo
    Belgicko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Irán
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny G zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Belgickom a Iránom.

    Belgicko vstúpilo do šampionátu remízou 1:1 s Egyptom a dnes sa z pozície favorita bude pokúšať o reparát.

    Irán taktiež remizoval vo svojom úvodnom zápase turnaja, keď si s Novým Zélandom podelil body po remíze 2:2.

    Skupina G je po prvých zápasoch mimoriadne vyrovnaná, keďže všetky 4 tímy majú na konte jeden bod za remízu. Podarí sa Belgičanom získať prvé 3 body na šampionáte alebo opäť stratí body, no tentokrát na úkor Iránu?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Irán dostal povolenie prísť na zápas skôr. Obmedzenia nám skomplikovali veci, hovorí tréner
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Irán dostal povolenie prísť na zápas skôr. Obmedzenia nám skomplikovali veci, hovorí tréner
    teraz
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