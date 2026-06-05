Futbal zarobí ako nikdy. Prečo na MS 2026 nehrá Slovensko a kto ich môže vyhrať?

Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale sú najväčšia športová udalosť tohto roka. Fanúšikovia sa môžu tešiť na (prevažne nočný) maratón 104 zápasov.
Naživo si ich pozrú milióny a v televízii miliardy ľudí. Sportnet ponúka odpovede na základné otázky pred štartom turnaja.
Kedy a kde sa hrajú MS vo futbale?
Otvárací zápas majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou sa uskutoční 11. júna v Mexico City a finále sa hrá 19. júla na štadióne MetLife v New Jersey, domovskom stánku tímov NFL New York Giants a New York Jets.
Počas 39 dní odohrajú 104 zápasov. Šampionát hostia tri krajiny Severnej Ameriky v 16 mestách - USA (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco a Seattle), Mexiko (Guadalajara, Mexico City, Monterrey) a Kanada (Toronto, Vancouver).
Kým Mexiko (1970 a 1986) a USA (1994) už hostili turnaj aj v minulosti, v Kanade sa zápasy MS uskutočnia prvý raz. Spoločná kandidatúra troch krajín Severnej Ameriky vyhrala v roku 2018 volebný súboj s Marokom v pomere 134 ku 65 hlasom.
Koľko tímov hrá na šampionáte?
Prvý raz v histórii 48, čo je rekordný počet. „Museli sme ho otvoriť svetu. A je to minimum, čo sme mohli urobiť,“ obhajoval rozšírenie šéf FIFA Gianni Infantino.
Kritici FIFA to označili len za spôsob, ako zarobiť viac peňazí a rozšíriť moc. FIFA očakáva tento rok zisk takmer 9 miliárd dolárov (7,7 miliardy eur) - väčšinu z tejto sumy prinesie práve svetový šampionát.
Víťaz získa prémiu 50 miliónov dolárov (43 miliónov eur).
Postavili pred MS nejaký nový štadión?
Na rozdiel od MS 2022 v Katare organizátori nemuseli postaviť žiadny nový štadión, ale využijú arény, ktoré sa v Spojených štátoch a Kanade využívajú na zápasy ligy amerického futbalu NFL alebo futbalovej MLS.
Väčšina štadiónov však prešla modernizáciou či úpravou. Na 8 štadiónoch zo 16 nahradili museli položiť prírodný trávnik. V Los Angeles odstránili spodné rady sedadiel, aby rozšírili hraciu plochu. Na štadióne v Toronte zvýšili kapacitu z 30-tisíc miest na 45-tisíc, no aj tak bude arénou s najmenším hľadiskom.
Najviac divákov sa zmestí na tribúny Dallas Stadium v Arlingtone - 94 000.
Najstarší je Mexico City Stadium známy aj ako Aztécky štadión, ktorý postavili v roku 1966 a hostil už zápasy MS 1970 aj MS 1986.
VIDEO: Štadióny MS vo futbale 2026
Kto u nás vysiela zápasy MS?
Prenosy zo zápasov si podelia STVR a televízia JOJ. Finále odvysielajú obaja.
Aký je formát turnaja?
Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 skupín po štyroch. Prví dvaja z každej skupiny a osem najlepších z tretích miest postúpi do vyraďovacej fázy.
Tá sa začne tentoraz už od šestnásťfinále (32 tímov) a bude pokračovať až do posledného zápasu o titul.
V skupinovej fáze sa zápasy môžu skončiť aj remízou, v play-off sa v prípade nerozhodného skóre v riadnom hracom čase predlžuje 2x15 minút a ak ani potom nie je jasný víťaz, nasleduje penaltový rozstrel.
Za víťazstvo sú tri body, za remízu získajú oba tímy jeden.
Čo rozhoduje v tabuľke?
O poradí v základnej skupine rozhoduje počet bodov. V prípade rovnosti bodov platia tieto kritériá: vzájomný zápas alebo minitabuľka zo vzájomných zápasov, gólový rozdiel, vyšší počet strelených gólov, súťaž fair play, rebríček FIFA.
O poradí v tabuľke tretích tímov: Počet bodov, gólový rozdiel, viac strelených gólov, súťaž fair play, postavenie v rebríčku FIFA.
Kto sú favoriti a kto nováčikovia MS?
Experti dávajú najväčšie šance európskym futbalovým veľmociam - Španielsku (víťaz EURO 2024), Francúzsku (majster sveta 2018 a finalista 2022), či Anglicku, ktoré v kvalifikácii vyhralo všetkých 8 zápasov a neinkasovalo ani gól.
Silní budú opäť obhajcovia titulu z Argentíny, hoci ich líder Lionel Messi bude mať v júni už 39 rokov, aj ich juhoamerickí rivali z Brazílie.
Štyri krajiny budú mať na MS premiéru - Uzbekistan, Curacao, Kapverdy a Jordánsko. Demokratická republika Kongo už hrala na šampionáte v roku 1974, ale pod názvom Zair.
Ktoré skupiny sú najsilnejšie?
Podľa expertov je nabitá najmä skupina I s Francúzskom, Nórskom. Senegalom a Irakom a skupina F, kde hrá Holandsko, Švédsko, Japonsko a Tunisko. Naopak, v skupine G je s Belgickom ešte Egypt, Irán a Nový Zéland.
Kto sú najväčšie hviezdy MS?
Magazín The Athletic ešte v decembri minulého roka rebríček 100 najväčších hráčov MS 2026 s touto elitnou desiatkou: 1. Kylian Mbappe (Francúzsko), 2. Erling Haaland (Nórsko), 3. Lamine Yamal (Španielsko), 4. Harry Kane (Anglicko), 5. Pedri (Španielsko), 6. Jude Bellingham (Anglicko), 7. Vinicius Junior (Brazília), 8. Lionel Messi (Argentína), 9. Kevin De Bruyne (Belgicko), 10. Gianluigi Donnarumma (Taliansko).
Posledný z nich si však na MS nezahrá, keďže Taliansko v marcovej baráži play-off vypadlo na penalty s Bosnou a Hercegovinou.
Budú hrať na turnaji Messi a Ronaldo?
Pred štyrmi rokmi mali status najväčších futbalových superstars, dnes sú to už skôr hrajúce legendy svojich tímov.
Cristiano Ronaldo má už 41 rokov a bude patriť k najstarším hráčom na turnaji. (Autor: TASR/AP)
Lionel Messi aj Cristiano Ronaldo figurujú v nomináciách Argentíny resp. Portugalska. Ronaldo má 41 rokov a bude patriť k najstarším hráčom na turnaji. Messi môže zaútočiť na prvé miesto v historickej tabuľke strelcov.
Jej aktuálny líder Miroslav Klose z Nemecka dal na MS 16 gólov, argentínsky líder 13. Ale pozor! Kylian Mbappe zaostáva za Messim len o jeden gól a je o 13 rokov mladší.
Koľko stoja vstupenky a je o ne záujem?
FIFA zaviedla premiérovo dynamickú tvorbu cien vstupeniek na základe atraktívnosti zápasu, miesta na tribúne a dátumu nákupu.
V skupinovej fáze sa vstupenky najnižšej tretej kategórie predávajú od 120 dolárov, najlacnejší lístok na osemfinále stojí 240 dolárov a na štvrťfinále 450 a na finále 1490 dolárov. Na zápasy troch hostiteľských krajín sú ceny vstupeniek oveľa vyššie.
Po kritike za vysoké ceny vstupeniek FIFA vyčlenila obmedzený počet vstupeniek pre jednotlivé futbalové federácie, ktoré budú mať na turnaji svoje mužstvá v cene 60 dolárov za kus.
Vstupenka 1. kategórie na finále stojí vyše 6700 dolárov, čo je oveľa viac ako stála podobná vstupenka pred štyrmi rokmi v Katare (cca 1600 dolárov). Novinkou sú vstupenky do prvého radu - čo najbližšie k ihrisku.
Vstupenka tohto typu na finálový zápas je v ponuke za 30 000 dolárov. FIFA tvrdí, že mesiac pred štartom turnaja už bolo predaných 5 miliónov vstupeniek z celkového počtu vyše 6 miliónov.
Akú šancu majú hostitelia?
Kanada je hokejová krajina. Na MS vo futbale hrala doteraz len dvakrát. V roku 1986 prehrala všetky tri zápasy a nedala ani gól.
Ani pred štyrmi rokmi v Katare Kanaďania v skupine neuspeli. Problémom pre kanadský tím je zranenie obrancu a najväčšej hviezdy Alphonsa Daviesa, ktorý s istotou vynechá úvod turnaja.
V Mexiku je futbal šport číslo jeden. Mexičania sú pravidelný účastník šampionátov a najďalej sa dostali na domácej pôde v rokoch 1970 a 1986 - do štvrťfinále.
Potom nasledovala séria turnajov, kde stroskotali zakaždým v osemfinále a naposledy v Katare nepostúpili zo skupiny, čo sa vnímalo ako obrovské sklamanie.
V USA bol soccer - ako tu nazývajú futbal - dlho vnímaný ako šport imigrantov. V popularite naďalej výrazne zaostáva za americkým futbalom, bejzbalom i basketbalom, ale prípadný úspech na MS by to mohol zmeniť. Očakávania sú vysoké, ale realisti vidia Američanov najďalej v osemfinále.
Čo má s MS spoločné Donald Trump?
Donald Trump bol prezident, keď v roku 2018 spoločná kandidatúra USA, Mexika a Kanady uspela vo voľbách a je ním opäť v čase konania turnaja. Trump si často pripisuje zásluhy za to, že sa šampionát uskutoční v Severnej Amerike.
Z majstrovstiev sveta spravil ústrednú udalosť svojho druhého pôsobenia v úrade prezidenta, spolu s 250. výročím vyhlásenia nezávislosti USA.
Donald Trump si v decembri 2005 prevzal od Gianniho Infantina Cenu mieru FIFA. (Autor: REUTERS)
V Bielom dome vytvoril pracovnú skupinu pre majstrovstvá sveta a sám sa vymenoval za jej predsedu. Po finále 19. júla odovzdá spolu so šéfom FIFA trofej víťazom.
V júli 2025 FIFA otvorila svoju novú reprezentatívnu kanceláriu v mrakodrape Trump Tower v New Yorku. O niekoľko mesiacov neskôr počas žrebovania turnaja vo Washingtone udelil Infantino Trumpovi prvú Cenu mieru FIFA.
Krátko po svojom druhom nástupe do úradu si však Trump svojimi výrokmi pohneval oboch susedov, s ktorými USA hostia šampionát.
Bude hrať Irán na MS?
Futbalisti Iránu si vybojovali postup na MS štvrtý raz po sebe, ale situáciu tímu skomplikovala vojna USA a Izraelu proti Iránu, ktorá vypukla vo februári tohto roka. Irán sa pokúsil presunúť svoje zápasy do Mexika, ale FIFA to odmietla.
Iránska futbalová federácia podmienila účasť reprezentácie udelením amerických víz pre všetkých hráčov a členov oficiálneho sprievodu - vrátane tých, ktorí slúžili v Iránskych Islamských revolučných gardách.
Svoj tréningový kemp budú mať Iránci v mexickej Tijuane a nie v Arizone, ako pôvodne zamýšľali. Irán nastúpi 15. júna v Los Angeles proti Novému Zélandu, 21. júna opäť v Los Angeles proti Belgicku a 26. júna v Seattle proti Egyptu.
Ostro sledované budú najmä prvé dva zápasy, keďže v Los Angeles žije najväčšia iránska diaspóra vo svete. Jej početnosť sa odhaduje na 230-tisíc až pol milióna.
FIFA v tejto súvislosti zakázala na štadiónoch vlajky so znakom leva a slnka, ktoré boli symbolom Iránu pred islamskou revolúciou v roku 1979.
Kto sú maskoti šampionátu?
Maskotmi sú tri zvieracie postavičky, pričom každá reprezentuje jednu z troch hostiteľských krajín. Clutch (orol bielohlavý) USA, Maple (los) Kanadu a Zayu (jaguár) Mexiko.
Maskoti MS vo futbale 2026. (Autor: FIFA)
Ovplyvní výkony hráčov nadmorská výška?
Nedá sa to vylúčiť v mexickej Guadalajare (1500 metrov nad morom) a najmä v hlavnom meste Mexico City (2200 metrov nad morom), kde môže pociťovať hráči väčší vplyv na intenzitu výkonu počas celého zápasu.
„Ako tréner alebo ako kondičný špecialista by som sa s tým určite snažil niečo urobiť, snažil by som sa hráčov aklimatizovať. Inak vám môžem zaručiť, že ponesiete následky,“ citoval portál The Athletic špecialistu na nadmorskú výšku Francoisa Billauta.