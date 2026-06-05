    Futbal zarobí ako nikdy. Prečo na MS 2026 nehrá Slovensko a kto ich môže vyhrať?

    Argentínčan Lionel Messi s trofejou pre majstrov sveta.

    Futbal zarobí ako nikdy. Prečo na MS 2026 nehrá Slovensko a kto ich môže vyhrať?

    Argentínčan Lionel Messi s trofejou pre majstrov sveta. (Autor: TASR/AP)
    Argentínčan Lionel Messi s trofejou pre majstrov sveta.
    Argentínčan Lionel Messi s trofejou pre majstrov sveta. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|5. jún 2026 o 10:00
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    Otázky a odpovede pred MS vo futbale 2026.

    Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale sú najväčšia športová udalosť tohto roka. Fanúšikovia sa môžu tešiť na (prevažne nočný) maratón 104 zápasov.

    Naživo si ich pozrú milióny a v televízii miliardy ľudí. Sportnet ponúka odpovede na základné otázky pred štartom turnaja.

    Kedy a kde sa hrajú MS vo futbale?

    Otvárací zápas majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou sa uskutoční 11. júna v Mexico City a finále sa hrá 19. júla na štadióne MetLife v New Jersey, domovskom stánku tímov NFL New York Giants a New York Jets.

    Počas 39 dní odohrajú 104 zápasov. Šampionát hostia tri krajiny Severnej Ameriky v 16 mestách - USA (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco a Seattle), Mexiko (Guadalajara, Mexico City, Monterrey) a Kanada (Toronto, Vancouver).

    Kým Mexiko (1970 a 1986) a USA (1994) už hostili turnaj aj v minulosti, v Kanade sa zápasy MS uskutočnia prvý raz. Spoločná kandidatúra troch krajín Severnej Ameriky vyhrala v roku 2018 volebný súboj s Marokom v pomere 134 ku 65 hlasom. 

    Koľko tímov hrá na šampionáte?

    Prvý raz v histórii 48, čo je rekordný počet. „Museli sme ho otvoriť svetu. A je to minimum, čo sme mohli urobiť,“ obhajoval rozšírenie šéf FIFA Gianni Infantino.

    Kritici FIFA to označili len za spôsob, ako zarobiť viac peňazí a rozšíriť moc. FIFA očakáva tento rok zisk takmer 9 miliárd dolárov (7,7 miliardy eur) - väčšinu z tejto sumy prinesie práve svetový šampionát.

    Víťaz získa prémiu 50 miliónov dolárov (43 miliónov eur).

    Prečo na turnaji chýba Slovensko?

    Slovenská futbalová reprezentácia sa v európskej časti kvalifikácie MS 2026 dostala z druhého miesta v skupine do dvojkolovej baráže play-off, kde však už v prvom zápase skončila po prehre 3:4 s Kosovom v Bratislave.

    Postavili pred MS nejaký nový štadión?

    Na rozdiel od MS 2022 v Katare organizátori nemuseli postaviť žiadny nový štadión, ale využijú arény, ktoré sa v Spojených štátoch a Kanade využívajú na zápasy ligy amerického futbalu NFL alebo futbalovej MLS.

    Väčšina štadiónov však prešla modernizáciou či úpravou. Na 8 štadiónoch zo 16 nahradili museli položiť prírodný trávnik. V Los Angeles odstránili spodné rady sedadiel, aby rozšírili hraciu plochu. Na štadióne v Toronte zvýšili kapacitu z 30-tisíc miest na 45-tisíc, no aj tak bude arénou s najmenším hľadiskom.

    Najviac divákov sa zmestí na tribúny Dallas Stadium v Arlingtone - 94 000.

    Najstarší je Mexico City Stadium známy aj ako Aztécky štadión, ktorý postavili v roku 1966 a hostil už zápasy MS 1970 aj MS 1986.

    VIDEO: Štadióny MS vo futbale 2026

    Kto u nás vysiela zápasy MS?

    Prenosy zo zápasov si podelia STVR a televízia JOJ. Finále odvysielajú obaja.

    Aký je formát turnaja?

    Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 skupín po štyroch. Prví dvaja z každej skupiny a osem najlepších z tretích miest postúpi do vyraďovacej fázy.

    Tá sa začne tentoraz už od šestnásťfinále (32 tímov) a bude pokračovať až do posledného zápasu o titul.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Argentíny pred MS vo futbale 2026
    Fanúšikovia Argentíny pred MS vo futbale 2026
    FIFA nechce žiadny hluk ani odhalené telá. Vuvuzely budú na MS zakázané
    dnes 11:15
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