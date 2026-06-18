    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina B
    Los Angeles
    21:00
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

    Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny B na MS vo futbale 2026: Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina.

    Švajčiarsko a Bosna a Hercegovina dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    18.06.2026 o 21:00
    2. kolo
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Bosna
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.

    Švajčiarsko vstúpilo do šampionátu prekvapivou remízou 1:1 s Katarom. Švajčiari viedli od 17. minúty zásluhou Embola, ktorý premenil pokutový kop, no o konečnej deľbe bodov rozhodol vlastným gólom obranca Muheim.

    Bosna a Hercegovina vo svojom úvodnom zápase na turnaji, ktorý odohrala s Kanadou taktiež remizovala 1:1. Skóre zápasu otvoril v 21. minúte Lukič, no na konečných 1:1 vyrovnal v 78. minúte Larin.

    Všetky 4 tímy skupiny B majú na konte po úvodnom zápase identické skóre a identický počet bodov a situácia v skupine je tak mimoriadne otvorená. Švajčiari sú v tomto zápase papierovým favoritom, no tým boli aj v úvodnom zápase a prekvapivo stratili body s Katarom. Podarí sa jednému z tímov pripísať si prvé 3 body na šampionáte alebo sa zrodí ďalšia deľba bodov?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

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    dnes 18:09
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