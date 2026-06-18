ONLINE: Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

Švajčiarsko a Bosna a Hercegovina dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
18.06.2026 o 21:00
2. kolo
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bosna
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.
Švajčiarsko vstúpilo do šampionátu prekvapivou remízou 1:1 s Katarom. Švajčiari viedli od 17. minúty zásluhou Embola, ktorý premenil pokutový kop, no o konečnej deľbe bodov rozhodol vlastným gólom obranca Muheim.
Bosna a Hercegovina vo svojom úvodnom zápase na turnaji, ktorý odohrala s Kanadou taktiež remizovala 1:1. Skóre zápasu otvoril v 21. minúte Lukič, no na konečných 1:1 vyrovnal v 78. minúte Larin.
Všetky 4 tímy skupiny B majú na konte po úvodnom zápase identické skóre a identický počet bodov a situácia v skupine je tak mimoriadne otvorená. Švajčiari sú v tomto zápase papierovým favoritom, no tým boli aj v úvodnom zápase a prekvapivo stratili body s Katarom. Podarí sa jednému z tímov pripísať si prvé 3 body na šampionáte alebo sa zrodí ďalšia deľba bodov?
Švajčiarsko vstúpilo do šampionátu prekvapivou remízou 1:1 s Katarom. Švajčiari viedli od 17. minúty zásluhou Embola, ktorý premenil pokutový kop, no o konečnej deľbe bodov rozhodol vlastným gólom obranca Muheim.
Bosna a Hercegovina vo svojom úvodnom zápase na turnaji, ktorý odohrala s Kanadou taktiež remizovala 1:1. Skóre zápasu otvoril v 21. minúte Lukič, no na konečných 1:1 vyrovnal v 78. minúte Larin.
Všetky 4 tímy skupiny B majú na konte po úvodnom zápase identické skóre a identický počet bodov a situácia v skupine je tak mimoriadne otvorená. Švajčiari sú v tomto zápase papierovým favoritom, no tým boli aj v úvodnom zápase a prekvapivo stratili body s Katarom. Podarí sa jednému z tímov pripísať si prvé 3 body na šampionáte alebo sa zrodí ďalšia deľba bodov?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body