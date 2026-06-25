ONLINE: Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

Ekvádor a Nemecko dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
25.06.2026 o 22:00
3. kolo
Ekvádor
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny E zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Nemeckom.
Ekvádor vstúpil do šampionátu prehrou 0:1 s Pobrežím Slonoviny a následne remizoval s Curacaom 1:1. Po dvoch zápasoch má na konte len jeden bod, no v prípade prekvapivej výhry nad favorizovaným Nemeckom môže pomýšľať na postup ďalej.
Nemecko má po dvoch vyhrách už postup istý a zároveň sa stane aj víťazom skupiny. Pre Nemcov to bude prvý postup do vyraďovacej časti od majstrovského šampionátu 2014. Zo skupiny totiž nedokázali postúpiť v Rusku a ani naposledy v Katare.
Ekvádoru v tomto zápase ide o všetko. Dokáže zaskočiť favorizované Nemecko s istým postupom?
Ekvádor vstúpil do šampionátu prehrou 0:1 s Pobrežím Slonoviny a následne remizoval s Curacaom 1:1. Po dvoch zápasoch má na konte len jeden bod, no v prípade prekvapivej výhry nad favorizovaným Nemeckom môže pomýšľať na postup ďalej.
Nemecko má po dvoch vyhrách už postup istý a zároveň sa stane aj víťazom skupiny. Pre Nemcov to bude prvý postup do vyraďovacej časti od majstrovského šampionátu 2014. Zo skupiny totiž nedokázali postúpiť v Rusku a ani naposledy v Katare.
Ekvádoru v tomto zápase ide o všetko. Dokáže zaskočiť favorizované Nemecko s istým postupom?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body