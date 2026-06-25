    Ekvádor
    Ekvádor
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina E
    New York
    22:00
    Nemecko
    Nemecko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

    Ekvádor - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Ekvádor - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|25. jún 2026 o 19:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny E na MS vo futbale 2026: Ekvádor - Nemecko.

    Ekvádor a Nemecko dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Ekvádor - Nemecko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
    25.06.2026 o 22:00
    3. kolo
    Ekvádor
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Nemecko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny E zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Ekvádorom a Nemeckom.

    Ekvádor vstúpil do šampionátu prehrou 0:1 s Pobrežím Slonoviny a následne remizoval s Curacaom 1:1. Po dvoch zápasoch má na konte len jeden bod, no v prípade prekvapivej výhry nad favorizovaným Nemeckom môže pomýšľať na postup ďalej.

    Nemecko má po dvoch vyhrách už postup istý a zároveň sa stane aj víťazom skupiny. Pre Nemcov to bude prvý postup do vyraďovacej časti od majstrovského šampionátu 2014. Zo skupiny totiž nedokázali postúpiť v Rusku a ani naposledy v Katare.

    Ekvádoru v tomto zápase ide o všetko. Dokáže zaskočiť favorizované Nemecko s istým postupom?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Legenda sa lúčila v slzách. Hoax ho pripravil o zmluvu, jeho kompasom bola reprezentácia
    Titanilla Bőd|teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Mexický brankár Guillermo Ochoa nad hlavami spoluhráčov pri jeho rozlúčke s reprezentáciou.
    Legenda sa lúčila v slzách. Hoax ho pripravil o zmluvu, jeho kompasom bola reprezentácia
    Titanilla Bőd|teraz
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