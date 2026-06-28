    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Vyraďovacia fáza
    Los Angeles
    21:00
    Kanada
    Kanada
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Južná Afrika - Kanada, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Južná Afrika - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Južná Afrika - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|28. jún 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Južná Afrika - Kanada.

    Južná Afrika a Kanada dnes hrajú zápas vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Južná Afrika - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/32 finále 2025/2026
    28.06.2026 o 21:00
    Južná Afrika
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Matchday 18
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hong Myung-bo.
    Hong Myung-bo.
    Po kritike prezidenta prišla reakcia. Juhokórejský tréner skončil na lavičke
    dnes 18:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hong Myung-bo.
    Hong Myung-bo.
    Po kritike prezidenta prišla reakcia. Juhokórejský tréner skončil na lavičke
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Južná Afrika - Kanada, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE