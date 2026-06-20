ONLINE: Nemecko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

Nemecko a Pobrežie Slonoviny dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Nemecko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
20.06.2026 o 22:00
2. kolo
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pobr. Slonoviny
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny E zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nemeckom a Pobrežím Slonoviny.
Nemecko vstúpilo do turnaja veľmi presvedčivo, keď zdolalo nováčika z Curaçaa 7:1. V prípade dnešného úspechu sa zverenci Juliana Nagelsmanna výrazne priblížia celkovému víťazstvu v skupine.
Pobrežie Slonoviny zvládlo úvodný zápas s Ekvádorom, keď po góle Dialla vyhralo 1:0. Dnes si to tak s Nemeckom rozdá o priebežné prvé miesto tabuľky.
Podarí sa Nemecku potvrdiť rolu papierového favorita alebo ich zaskočí nepríjemné Pobrežie Slonoviny?
Nemecko vstúpilo do turnaja veľmi presvedčivo, keď zdolalo nováčika z Curaçaa 7:1. V prípade dnešného úspechu sa zverenci Juliana Nagelsmanna výrazne priblížia celkovému víťazstvu v skupine.
Pobrežie Slonoviny zvládlo úvodný zápas s Ekvádorom, keď po góle Dialla vyhralo 1:0. Dnes si to tak s Nemeckom rozdá o priebežné prvé miesto tabuľky.
Podarí sa Nemecku potvrdiť rolu papierového favorita alebo ich zaskočí nepríjemné Pobrežie Slonoviny?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body