    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    San Francisco
    02:00
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: USA - Bosna a Hercegovina, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    USA - Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    USA - Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|1. júl 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: USA - Bosna a Hercegovina.

    USA a Bosna a Hercegovina dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    02.07.2026 o 02:00
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Bosna
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi USA a Bosnou a Hercegovinou.

    USA postúpili do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod turnaja presvedčivo zdolali Paraguaj 4:1, následne si poradili aj s Austráliou 2:0. V poslednom stretnutí síce podľahli Turecku 2:3, no napriek tejto prehre ovládli skupinu a potvrdili, že patria medzi veľmi silné mužstvá tohto šampionátu.

    Bosna a Hercegovina si vybojovala postup z tretieho miesta svojej skupiny. Na úvod remizovala s Kanadou 1:1, následne nestačila na Švajčiarsko, ktorému podľahla 1:4. V rozhodujúcom zápase však zabrala a po víťazstve 3:1 nad Katarom si zabezpečila miestenku medzi 32 najlepších tímov turnaja.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Anglicko
    Anglicko
    2 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane.
    Harry Kane.
    Je ten muž na steroidoch? pýtali sa. Potom prišiel kapitán a vypýtal si rytiersky titul
    Pavol Spáldnes 21:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane.
    Harry Kane.
    Je ten muž na steroidoch? pýtali sa. Potom prišiel kapitán a vypýtal si rytiersky titul
    Pavol Spáldnes 21:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: USA - Bosna a Hercegovina, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE