ONLINE: USA - Bosna a Hercegovina, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

USA a Bosna a Hercegovina dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: USA - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
02.07.2026 o 02:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bosna
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi USA a Bosnou a Hercegovinou.
USA postúpili do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod turnaja presvedčivo zdolali Paraguaj 4:1, následne si poradili aj s Austráliou 2:0. V poslednom stretnutí síce podľahli Turecku 2:3, no napriek tejto prehre ovládli skupinu a potvrdili, že patria medzi veľmi silné mužstvá tohto šampionátu.
Bosna a Hercegovina si vybojovala postup z tretieho miesta svojej skupiny. Na úvod remizovala s Kanadou 1:1, následne nestačila na Švajčiarsko, ktorému podľahla 1:4. V rozhodujúcom zápase však zabrala a po víťazstve 3:1 nad Katarom si zabezpečila miestenku medzi 32 najlepších tímov turnaja.
USA postúpili do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod turnaja presvedčivo zdolali Paraguaj 4:1, následne si poradili aj s Austráliou 2:0. V poslednom stretnutí síce podľahli Turecku 2:3, no napriek tejto prehre ovládli skupinu a potvrdili, že patria medzi veľmi silné mužstvá tohto šampionátu.
Bosna a Hercegovina si vybojovala postup z tretieho miesta svojej skupiny. Na úvod remizovala s Kanadou 1:1, následne nestačila na Švajčiarsko, ktorému podľahla 1:4. V rozhodujúcom zápase však zabrala a po víťazstve 3:1 nad Katarom si zabezpečila miestenku medzi 32 najlepších tímov turnaja.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.