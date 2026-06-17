    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina L
    Dallas
    22:00
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Anglicko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

    Anglicko - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Anglicko - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|17. jún 2026 o 19:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny L na MS vo futbale 2026: Anglicko - Chorvátsko.

    Anglicko a Chorvátsko dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Anglicko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
    17.06.2026 o 22:00
    1. kolo
    Anglicko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Chorvátsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale. Čaká nás atraktívny súboj dvoch európskych tímov, Anglicka a Chorvátska. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:00.

    Anglicko totálne ovládlo svoju kvalifikačnú skupinu. Všetkých osem zápasov vyhralo, a to s impozantným skóre 22:0. Pred druhým Albánskom, ktoré išlo do baráže, malo náskok desať bodov. Angličania odohrali v príprave na šampionát štyri prípravné duely. S Uruguajom remizovali 1:1, Japonsku podľahli 0:1, Nový Zéland zdolali 1:0 a Kostariku 3:0.

    Chorvátsko ovládlo kvalifikačnú skupinu L, v ktorej v ôsmich dueloch získalo 22 bodov. Body stratilo jedine v stretnutí s Českom, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou. Chorváti napokon vyhrali skupinu so šesťbodovým náskokom práve pred Českom, ktoré sa na MS dostalo cez úspešnú baráž. V príprave na šampionát Chorváti vyhrali nad Kolumbiou aj Slovinskom 2:1, prehrali s Brazíliou 1:3 a s Belgickom 0:2.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

    Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 0
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugal's Cristiano Ronaldo, left, runs with the ball during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Congo in Houston, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo, left, runs with the ball during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Congo in Houston, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    dnes 19:12
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugal's Cristiano Ronaldo, left, runs with the ball during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Congo in Houston, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo, left, runs with the ball during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Congo in Houston, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    dnes 19:12
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