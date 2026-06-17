ONLINE: Anglicko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

Anglicko a Chorvátsko dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
17.06.2026 o 22:00
1. kolo
Anglicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chorvátsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale. Čaká nás atraktívny súboj dvoch európskych tímov, Anglicka a Chorvátska. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:00.
Anglicko totálne ovládlo svoju kvalifikačnú skupinu. Všetkých osem zápasov vyhralo, a to s impozantným skóre 22:0. Pred druhým Albánskom, ktoré išlo do baráže, malo náskok desať bodov. Angličania odohrali v príprave na šampionát štyri prípravné duely. S Uruguajom remizovali 1:1, Japonsku podľahli 0:1, Nový Zéland zdolali 1:0 a Kostariku 3:0.
Chorvátsko ovládlo kvalifikačnú skupinu L, v ktorej v ôsmich dueloch získalo 22 bodov. Body stratilo jedine v stretnutí s Českom, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou. Chorváti napokon vyhrali skupinu so šesťbodovým náskokom práve pred Českom, ktoré sa na MS dostalo cez úspešnú baráž. V príprave na šampionát Chorváti vyhrali nad Kolumbiou aj Slovinskom 2:1, prehrali s Brazíliou 1:3 a s Belgickom 0:2.
Anglicko totálne ovládlo svoju kvalifikačnú skupinu. Všetkých osem zápasov vyhralo, a to s impozantným skóre 22:0. Pred druhým Albánskom, ktoré išlo do baráže, malo náskok desať bodov. Angličania odohrali v príprave na šampionát štyri prípravné duely. S Uruguajom remizovali 1:1, Japonsku podľahli 0:1, Nový Zéland zdolali 1:0 a Kostariku 3:0.
Chorvátsko ovládlo kvalifikačnú skupinu L, v ktorej v ôsmich dueloch získalo 22 bodov. Body stratilo jedine v stretnutí s Českom, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou. Chorváti napokon vyhrali skupinu so šesťbodovým náskokom práve pred Českom, ktoré sa na MS dostalo cez úspešnú baráž. V príprave na šampionát Chorváti vyhrali nad Kolumbiou aj Slovinskom 2:1, prehrali s Brazíliou 1:3 a s Belgickom 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body