ONLINE: Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

Ekvádor a Curacao dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
21.06.2026 o 02:00
2. kolo
Ekvádor
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Curaçao
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body