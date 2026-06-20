    Ekvádor
    Ekvádor
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina E
    Kansas City
    02:00
    Curaçao
    Curaçao
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

    Ekvádor - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Ekvádor - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny E na MS vo futbale 2026: Ekvádor - Curacao.

    Ekvádor a Curacao dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
    21.06.2026 o 02:00
    2. kolo
    Ekvádor
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Curaçao
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    7:1
    3
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    1
    0
    0
    1
    1:7
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    4 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ekvádor - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Ekvádor - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ekvádor - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Ekvádor - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Ekvádor - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)
    dnes 20:00
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