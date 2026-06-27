    Panama
    Panama
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina L
    New York
    23:00
    Anglicko
    Anglicko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Panama - Anglicko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

    Panama - Anglicko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Panama - Anglicko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|27. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny L na MS vo futbale 2026: Panama - Anglicko.

    Panama a Anglicko dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Panama - Anglicko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
    27.06.2026 o 23:00
    3. kolo
    Panama
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Anglicko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale, v ktorom sa v skupine L stretnú Panama a Anglicko. Úvodný výkop je naplánovaný na 23:00.

    Panama je jediným zo 48 účastníkov tohtoročných MS, ktorá ešte neskórovala. V doterajšom priebehu šampionátu prehrala s Ghanou aj Chorvátskom 0:1 a už stratila nádej na postup zo skupiny.

    Anglicko je jedným z favoritov celého turnaja. Zatiaľ je na čele skupiny so 4 bodmi na konte. Angličania najprv vo výbornom dueli zdolali Chorvátov 4:2, následne nedokázali streliť gól Ghane a remizovali 0:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.

    Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    R
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    2
    1
    1
    0
    1:0
    4
    R
    V
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    V
    P
    4
    PanamaPanamaPAN
    2
    0
    0
    2
    0:2
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

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