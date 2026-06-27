ONLINE: Panama - Anglicko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

Panama a Anglicko dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Panama - Anglicko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
27.06.2026 o 23:00
3. kolo
Panama
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prenos
Vítam všetkých futbalových futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale, v ktorom sa v skupine L stretnú Panama a Anglicko. Úvodný výkop je naplánovaný na 23:00.
Panama je jediným zo 48 účastníkov tohtoročných MS, ktorá ešte neskórovala. V doterajšom priebehu šampionátu prehrala s Ghanou aj Chorvátskom 0:1 a už stratila nádej na postup zo skupiny.
Anglicko je jedným z favoritov celého turnaja. Zatiaľ je na čele skupiny so 4 bodmi na konte. Angličania najprv vo výbornom dueli zdolali Chorvátov 4:2, následne nedokázali streliť gól Ghane a remizovali 0:0.
Panama je jediným zo 48 účastníkov tohtoročných MS, ktorá ešte neskórovala. V doterajšom priebehu šampionátu prehrala s Ghanou aj Chorvátskom 0:1 a už stratila nádej na postup zo skupiny.
Anglicko je jedným z favoritov celého turnaja. Zatiaľ je na čele skupiny so 4 bodmi na konte. Angličania najprv vo výbornom dueli zdolali Chorvátov 4:2, následne nedokázali streliť gól Ghane a remizovali 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body