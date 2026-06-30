    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Mexiko City
    03:00
    Ekvádor
    Ekvádor
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Mexiko - Ekvádor, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Mexiko - Ekvádor: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Mexiko - Ekvádor: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|30. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Mexiko - Ekvádor.

    Mexiko a Ekvádor dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Mexiko - Ekvádor na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    01.07.2026 o 03:00
    Mexiko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Ekvádor
    Prenos
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu zo šestnásťfinále majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpi Mexiko a Ekvádor. Zápas sa začne o 03:00.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 1
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    teraz
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