ONLINE: Panama - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

Panama a Chorvátsko dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Panama - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
24.06.2026 o 01:00
2. kolo
Panama
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chorvátsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní futbalového prenosu z MS. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi Panamou a Chorvátskom. Obidve mužstvá svoje úvodné zápasy prehrali. Panama predviedla veľmi symaptický výkon proti Ghane, ale napokon prehrala gólom v piatej nadstavenej minúte 0:1. Chorváti odohrali proti Anglicku tiež vynikajúci zápas, ale prehrali 2:4. Chorvátsko je dnes favoritom a očakáva sa jeho jasné víťazstvo. Úvodný výkop je naplánovaný na 01:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body