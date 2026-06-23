    Panama
    Panama
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina L
    Toronto
    01:00
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Panama - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

    Panama - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Panama - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny L na MS vo futbale 2026: Panama - Chorvátsko.

    Panama a Chorvátsko dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Panama - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
    24.06.2026 o 01:00
    2. kolo
    Panama
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Chorvátsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní futbalového prenosu z MS. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi Panamou a Chorvátskom. Obidve mužstvá svoje úvodné zápasy prehrali. Panama predviedla veľmi symaptický výkon proti Ghane, ale napokon prehrala gólom v piatej nadstavenej minúte 0:1. Chorváti odohrali proti Anglicku tiež vynikajúci zápas, ale prehrali 2:4. Chorvátsko je dnes favoritom a očakáva sa jeho jasné víťazstvo. Úvodný výkop je naplánovaný na 01:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    1
    1
    0
    0
    4:2
    3
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    PanamaPanamaPAN
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    1
    0
    0
    1
    2:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    4 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Panama - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Panama - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Panama - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Panama - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Panama - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Panama - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)
    dnes 20:00
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