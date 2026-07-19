Messi bol vygumovaný a Argentína bezzubá. Španieli udreli v predĺžení a sú majstrami sveta

MS vo futbale 2026 - finále
Španielsko - Argentína 1:0 po predĺžení (0:0)
Gól: 106. Torres
Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Li. Martinez, Paredes, Fernandez, Mac Allister (všetci Arg.), ČK: 90.+3 Fernandez po druhej ŽK
Diváci: 80.663
Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte (99. Garcia), Cucurella – Rodri (99. Zubimendi), Ruiz (62. Pedri) – Yamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Williams) – Oyarzabal (62. Torres)
Argentína: Martinez – Montiel (58. Molina), Romero (70. Medina), Li Martinez (44. Otamendi), Tagliafico – de Paul (70. Simeone), Mac Allister, Fernandez, Gonzalez (46. Paredes) – Messi, Alvarez (102. Senesi)
Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 pp a získali svoj druhý titul. Víťazný gól strelil Ferran Torres.
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Začiatok zápasu po niekoľkých hudobných číslach patril Španielom, no nedokázali výraznejšie ohroziť bránku.
Argentínčanom sa darilo v ofenzíve ešte menej a ku gólu či vôbec strele im nepomohli ani časté fauly. Polčas patril popovým hviezdam na čele so Shakirou a Madonnou.
Druhý polčas bol opäť v réžii Španielov, ich súper ukončil základnú hraciu časť bez strely, s dvoma zraneniami a o hráča menej, keďže Enzo Fernandez dostal dve žlté karty. Španielom neuznali v predĺžení dva góly, no ten Torresov platil.
VIDEO: Víťazný gól Španielska vo finále MS 2026
Finále išlo do predĺženia ôsmykrát, z toho piaty z posledných šiestich šampionátov.
Argentína nemala ani jednu strelu v riadnom hracom čase, čo sa stalo prvýkrát od sledovania takýchto štatistík (MS 1966).
Španieli získali premiérový titul na MS 2010 v Juhoafrickej republike a pred turnajom patrili v pozícii úradujúcich majstrov Európy k superfavoritom.
Turnaj bol s najväčšou pravdepodobnosťou posledným mundialom pre hviezdneho Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje.
Argentínčania sa nestali tretím tímom v histórii, ktorému by sa podarilo obhájiť titul majstrov sveta.
Ako prví to dokázali Taliani (1934, 1938) a po nich už len Brazílčania (1958, 1962).
Argentínčania sa vo finále MS predstavili siedmykrát, na konte majú tri triumfy (1978, 1986, 2022). Pred šampionátom v USA neuspeli ani v roku 1930, 1990 a 2014.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Priebeh zápasu Španielsko - Argentína vo finále MS 2026
I. polčas:
Prvú veľkú šancu mali v 5. minúte hráči Španielska. Yamal po narážačke s Olmom strieľal k opačnej žrdi, ale loptu nezasiahol razantne.
Vzápätí urobili Argentínčania chybu v rozohrávke a Španieli opäť hľadali prihrávkou Yamala, ale talentovaný krídelník nezvládol finálnu prihrávku.
Na opačnej strane od polovice šprintoval za kolmicou Messi, avšak hru výborne prečítal brankár Simon. Ten vybehol ďaleko za šestnástku a loptu odkopol pred Messim.
Na veľmi dlhý čas to bol posledný náznak šance pre Juhoameričanov. Európsky zástupca bol aktívnejší na lopte, viackrát využíval pravú stranu, na ktorej operoval práve Yamal.
Argentínska defenzíva však bola mimoriadne pozorná a úspešne zachytávala každý pohyb španielskej útočnej línie.
Španieli sa snažili prepracovať sa dopredu postupnou medzihrou. Hru zrýchlili v 40. minúte, keď sa po kombinácii dostal k voľnej lopte Oyarzabal, ale strelou spoza šestnástky našiel iba pripraveného Martineza.
Neujal sa ani pokus Cucurellu, ktorý neuspel krížnou strelou. Na opačnej strane boli Argentínčania bez zakončenia smerom na bránu.
„Albicelestes“ v závere dejstva museli nútene striedať, keď sa finálové účinkovanie skončilo pre Lisandra Martineza, ktorého nahradil na ihrisku skúsený stopér Otamendi.
II. polčas:
Scaloni urobil ďalšiu zmenu v zostave aj ihneď po zmene strán. Nevýrazného Gonzaleza nahradil Paredes, ktorý bol počas turnaja stálicou v základnej zostave.
Argentínčanom sa však naďalej nedarilo zotrvať v držaní lopty a drvivú väčšinu času sa bránili. Na ďalší strelecký pokus do priestoru brány sa čakalo do 64. minúty.
Po dvoch fauloch udelil rozhodca Vinčič výhodu Španielsku, ale Olmo pálil spoza veľkého vápna iba na stred brány. Prvé zmeny na ihrisku urobil aj de la Fuente.
Zakrátko sa dostal do veľkej šance jeden z jeho ofenzívnych žolíkov. Po centri Yamala hlavičkoval striedajúci Torres, avšak iba do náručia Martineza.
Nápor španielskeho tímu sa stupňoval, v 77. minúte vyslal prudkú strelu spoza šestnástky Cubarsi a opäť prinútil Martineza k zákroku.
Španielom chýbalo presnejšie zakončenie, v 81. minúte sa po rohu dostal k hlavičke Laporte, ktorý tento trend nezmenil.
Duel postupne smeroval do predĺženia, avšak v závere riadnej hracej doby sa udial mimoriadne dôležitý moment. Fernandez, ktorý už mal na konte žltú kartu, si nedal pozor pri dostupovaní a po jeho šľapáku videl červenú kartu.
Predĺženie:
Oslabený argentínsky tím sa musel v extračase spoliehať na to, že počas presilovky súpera neinkasuje.
Martinez sa predviedol v úvode predĺženia, keď loptu hlavou usmerňoval Williams.
V šiestej minúte predĺženia sa prvýkrát rozvlnila za argentínskym gólmanom po doklepnutí Williamsa. Tesne predtým však fauloval Otamendiho útočiaci Merino.
Argentíne zostávalo ubrániť záverečných 15 minút. Výrazný škrt cez ich plány nastal v úvodnej minúte druhej časti predĺženia.
Williams sklepol center pre Torresa a súhra striedajúcich hráčov sa skončila zlatým gólom šampionátu.
Argentínčania museli vrhnúť všetko dopredu aj v oslabení a prvý raz v zápase sa dostali k veľkým šanciam.
Najväčšiu zahodil v nadstavenom čase Simeone, ktorý z vnútra šestnástky volejom prekopol bránu a definitívne sa tak z titulu majstra sveta mohli tešiť Španieli.
Hlasy po finále
Luis de la Fuente, tréner Španielska: „Je to veľká pýcha pre túto generáciu futbalistov, ktorí vyrastali s určitou myšlienkou, ktorú zakaždým vylepšovali v rámci príkladnej, úžasnej skupiny, skutočnej rodiny s vynikajúcimi hráčmi. Zápas mal byť rozhodnutý už dávno, ale skvelé zákroky 'Dibu' Martineza nám zabránili získať náskok skôr. Bolo to finále majstrovstiev sveta a museli sme trpieť, aby sme vyhrali. Boli sme však pripravení na všetko.“
Ferran Torres, útočník Španielska, autor zlatého gólu: „Myslím si, že tento gól patrí 47 miliónom ľudí, nie mne. Osud bol predurčený, všetko bolo pripravené tak, aby sme vyhrali. Všetky finále sú ťažké a keď je Messi v súperovom tíme, vždy to človeka znervózňuje. Ale záviselo to len od nás a opäť sme to dokázali. Bola to obrovská úľava. Počas majstrovstiev sveta ma kritizovali, ale osud je predurčený a vďaka Bohu nám dáva silu pokračovať. Odmenu udeľuje tým, ktorí si ju zaslúžia.“