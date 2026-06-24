ONLINE: Bosna a Hercegovina - Katar na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

Bosna a Hercegovina a Katar dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Bosna a Hercegovina - Katar na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
24.06.2026 o 21:00
3. kolo
Bosna
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Katar
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Bosnou a Hercegovinou a Katarom.
Bosna a Hercegovina vstúpila do šampionátu remízou 1:1 s Kanadou, no následne podľahla Švajčiarsku 1:4. Stále je v hre o postup ďalej, no na ten bude potrebovať zdolať svojho dnešného súpera.
Katar je v identickej pozícii ako Bosna. Turnaj začal remízou 1:1 so Švajčiarskom, no následne padol s Kanadou vysoko 0:6. Na pomyselný postup ďalej bude dnes taktiež potrebovať víťazstvo.
Prípadná remíza obe krajiny veľmi pravdepodobne vyradí z turnaja. Ak by jedna z krajín tento zápas vyhrala, veľmi pravdepodobne postúpi so 4 bodmi z tretieho miesta. Stále je možný postup aj z druhého miesta, no na ten by obaja potrebovali istú zhodu okolností. Podarí sa to Bosne alebo Kataru prípadne zápas skončí ďalšou remízou?
Bosna a Hercegovina vstúpila do šampionátu remízou 1:1 s Kanadou, no následne podľahla Švajčiarsku 1:4. Stále je v hre o postup ďalej, no na ten bude potrebovať zdolať svojho dnešného súpera.
Katar je v identickej pozícii ako Bosna. Turnaj začal remízou 1:1 so Švajčiarskom, no následne padol s Kanadou vysoko 0:6. Na pomyselný postup ďalej bude dnes taktiež potrebovať víťazstvo.
Prípadná remíza obe krajiny veľmi pravdepodobne vyradí z turnaja. Ak by jedna z krajín tento zápas vyhrala, veľmi pravdepodobne postúpi so 4 bodmi z tretieho miesta. Stále je možný postup aj z druhého miesta, no na ten by obaja potrebovali istú zhodu okolností. Podarí sa to Bosne alebo Kataru prípadne zápas skončí ďalšou remízou?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body