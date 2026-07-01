    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Atlanta
    18:00
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Anglicko - DR Kongo, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Anglicko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Anglicko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|1. júl 2026 o 15:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Anglicko - DR Kongo.

    Anglicko a DR Kongo dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Anglicko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    01.07.2026 o 18:00
    Anglicko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    DR Kongo
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 16-finále zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a DR Kongo.

    Anglicko vyhralo svoju skupinu so 7 bodmi. Menšie zaváhanie prišlo u zverencov Thomasa Tuchela len v zápase s Ghanou, kde sa zrodila bezgólová remíza.

    DR Kongo postúpilo z tabuľky tretích tímov a to dokonca ako úplne najlepší tím z tejto tabuľky. V skupine svojimi výkonmi príjemne prekvapilo, keď v úvodnom zápase remizovalo s favorizovaným Portugalskom 1:1. Následne síce prehrali, no len 0:1 s Kolumbiou a postup do 16-finále si definitívne zabezpečilo výhrou 3:1 nad Uzbekistanom.

    Anglicko je tu jasným favoritom, no DR Kongo predviedlo v skupine solídne výkony. Podarí sa Angličanom postúpiť alebo sa zrodí ďalšie prekvapenie? Lepšieho z dvojice čaká Mexiko alebo Ekvádor.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Anglicko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Anglicko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Anglicko - DR Kongo, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 15:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Anglicko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Anglicko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Anglicko - DR Kongo, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 15:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Anglicko - DR Kongo, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE