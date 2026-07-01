ONLINE: Anglicko - DR Kongo, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Anglicko a DR Kongo dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
01.07.2026 o 18:00
Anglicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
DR Kongo
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 16-finále zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a DR Kongo.
Anglicko vyhralo svoju skupinu so 7 bodmi. Menšie zaváhanie prišlo u zverencov Thomasa Tuchela len v zápase s Ghanou, kde sa zrodila bezgólová remíza.
DR Kongo postúpilo z tabuľky tretích tímov a to dokonca ako úplne najlepší tím z tejto tabuľky. V skupine svojimi výkonmi príjemne prekvapilo, keď v úvodnom zápase remizovalo s favorizovaným Portugalskom 1:1. Následne síce prehrali, no len 0:1 s Kolumbiou a postup do 16-finále si definitívne zabezpečilo výhrou 3:1 nad Uzbekistanom.
Anglicko je tu jasným favoritom, no DR Kongo predviedlo v skupine solídne výkony. Podarí sa Angličanom postúpiť alebo sa zrodí ďalšie prekvapenie? Lepšieho z dvojice čaká Mexiko alebo Ekvádor.
Anglicko vyhralo svoju skupinu so 7 bodmi. Menšie zaváhanie prišlo u zverencov Thomasa Tuchela len v zápase s Ghanou, kde sa zrodila bezgólová remíza.
DR Kongo postúpilo z tabuľky tretích tímov a to dokonca ako úplne najlepší tím z tejto tabuľky. V skupine svojimi výkonmi príjemne prekvapilo, keď v úvodnom zápase remizovalo s favorizovaným Portugalskom 1:1. Následne síce prehrali, no len 0:1 s Kolumbiou a postup do 16-finále si definitívne zabezpečilo výhrou 3:1 nad Uzbekistanom.
Anglicko je tu jasným favoritom, no DR Kongo predviedlo v skupine solídne výkony. Podarí sa Angličanom postúpiť alebo sa zrodí ďalšie prekvapenie? Lepšieho z dvojice čaká Mexiko alebo Ekvádor.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.