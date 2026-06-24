    Maroko
    Maroko
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    25.06.2026, Skupina C
    Atlanta
    00:00
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    Haiti
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

    Maroko - Haiti: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Maroko - Haiti: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny C na MS vo futbale 2026: Maroko - Haiti.

    Maroko a Haiti dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
    25.06.2026 o 00:00
    3. kolo
    Maroko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Haiti
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu z MS medzi Marokom a Haiti. Msroko začalo turnaj prestížnym zápasom s Brazíliou. Vo veľmi dobrom zápase sa zrodila remíza 1:1. Maroko následne v ďalšom tesnom zápase zdolalo Škótsko 1:0. Haiti sú nováčikom na MS. Hráči Haiti začali turnaj tesnou prehrou so Škótskom 0:1. Následne prehrali rozdielom triedy s Brazíliou 0:3. Výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0 - 0
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    0 - 0
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

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