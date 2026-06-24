ONLINE: Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

Maroko a Haiti dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
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ONLINE PRENOS: Maroko - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
25.06.2026 o 00:00
3. kolo
Maroko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Haiti
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu z MS medzi Marokom a Haiti. Msroko začalo turnaj prestížnym zápasom s Brazíliou. Vo veľmi dobrom zápase sa zrodila remíza 1:1. Maroko následne v ďalšom tesnom zápase zdolalo Škótsko 1:0. Haiti sú nováčikom na MS. Hráči Haiti začali turnaj tesnou prehrou so Škótskom 0:1. Následne prehrali rozdielom triedy s Brazíliou 0:3. Výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľka skupiny C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body