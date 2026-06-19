    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina C
    Philadelphia
    02:30
    Haiti
    Haiti
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Brazília - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

    Brazília - Haiti: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Brazília - Haiti: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|19. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny C na MS vo futbale 2026: Brazília - Haiti.

    Brazília a Haiti dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Brazília - Haiti na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
    20.06.2026 o 03:00
    2. kolo
    Brazília
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Haiti
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    vs.
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Turecko - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Turecko - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Turecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Turecko - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Turecko - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Turecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 20:00
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