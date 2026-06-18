ONLINE: Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

Kanada a Katar dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
19.06.2026 o 00:00
2. kolo
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Katar
Prehľad
Rozhodca: Cristián Garay (CHI).
Prenos
Katar
Rovnako bodovým ziskom sa môže pochváliť aj posledný hostiteľ svetového šampionátu, ktorý sa vôbec prvýkrát v histórii dokázal kvalifikovať na majstrovstvá sveta. Hoci to dlho vyzeralo, že do turnaja vstúpi s prehrou proti Švajčiarsku, na presný zásah Embola z pokutového kopu ešte v prvom polčase odpovedali futbalisti Kataru až v samom závere, keď si v nadstavenom čase strelil vlastný gól Muheim. Katar sa tak postaral o prekvapivú remízu, vrátane zisku jedného bodu.
Rovnako bodovým ziskom sa môže pochváliť aj posledný hostiteľ svetového šampionátu, ktorý sa vôbec prvýkrát v histórii dokázal kvalifikovať na majstrovstvá sveta. Hoci to dlho vyzeralo, že do turnaja vstúpi s prehrou proti Švajčiarsku, na presný zásah Embola z pokutového kopu ešte v prvom polčase odpovedali futbalisti Kataru až v samom závere, keď si v nadstavenom čase strelil vlastný gól Muheim. Katar sa tak postaral o prekvapivú remízu, vrátane zisku jedného bodu.
Kanada
Jeden z troch domácich účastníkov odštartoval svetový šampionát súbojom proti Bosne a Hercegovine. Zatiaľ čo sa lepším vstupom do zápasu mohol pochváliť európsky celok, po góle Lukiča sa Kanada dokázala prebrať a po zlepšenom hernom prejave usilovala o obrat samotného vývoja. Dvanásť minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Larin, ktorý tak zariadil konečnú remízu 1:1.
Jeden z troch domácich účastníkov odštartoval svetový šampionát súbojom proti Bosne a Hercegovine. Zatiaľ čo sa lepším vstupom do zápasu mohol pochváliť európsky celok, po góle Lukiča sa Kanada dokázala prebrať a po zlepšenom hernom prejave usilovala o obrat samotného vývoja. Dvanásť minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Larin, ktorý tak zariadil konečnú remízu 1:1.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny B stretne Kanada a Katar.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, keď sa proti sebe postavili už v roku 2022 v rámci prípravného zápasu. Z víťazstva 2:0 sa vtedy radovali javorové listy.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, keď sa proti sebe postavili už v roku 2022 v rámci prípravného zápasu. Z víťazstva 2:0 sa vtedy radovali javorové listy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body