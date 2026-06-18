    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    Vancouver
    00:00
    Katar
    Katar
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

    Kanada - Katar: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Kanada - Katar: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny B na MS vo futbale 2026: Kanada - Katar.

    Kanada a Katar dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    19.06.2026 o 00:00
    2. kolo
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Katar
    Prehľad
    Rozhodca: Cristián Garay (CHI).
    Prenos
    Katar

    Rovnako bodovým ziskom sa môže pochváliť aj posledný hostiteľ svetového šampionátu, ktorý sa vôbec prvýkrát v histórii dokázal kvalifikovať na majstrovstvá sveta. Hoci to dlho vyzeralo, že do turnaja vstúpi s prehrou proti Švajčiarsku, na presný zásah Embola z pokutového kopu ešte v prvom polčase odpovedali futbalisti Kataru až v samom závere, keď si v nadstavenom čase strelil vlastný gól Muheim. Katar sa tak postaral o prekvapivú remízu, vrátane zisku jedného bodu.
    Kanada

    Jeden z troch domácich účastníkov odštartoval svetový šampionát súbojom proti Bosne a Hercegovine. Zatiaľ čo sa lepším vstupom do zápasu mohol pochváliť európsky celok, po góle Lukiča sa Kanada dokázala prebrať a po zlepšenom hernom prejave usilovala o obrat samotného vývoja. Dvanásť minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Larin, ktorý tak zariadil konečnú remízu 1:1.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny B stretne Kanada a Katar.

    Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, keď sa proti sebe postavili už v roku 2022 v rámci prípravného zápasu. Z víťazstva 2:0 sa vtedy radovali javorové listy.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

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