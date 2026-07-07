ONLINE: Švajčiarsko - Kolumbia, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Švajčiarsko a Kolumbia dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Kolumbia na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
07.07.2026 o 22:00
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kolumbia
Prehľad
Rozhodca: Barton – Moran, Pupiro.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo záverečného osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Kolumbiou.
Švajčiarsko zatiaľ predvádza solídne výkony, v skupine neprehralo a v šestnásťfinále si poradilo s Alžírskom presvedčivo 2:0. Zverenci Murata Yakina si tak robia zálusk na ďalší úspech.
Kolumbia je pre mnohých považovaná za čierneho koňa šampionátu. V skupine stratila body iba pri bezgólovej remíze so silným Portugalskom a v šestnásťfinále vyradilo Ghanu po výsledku 1:0.
Švajčiarsko zatiaľ predvádza solídne výkony, v skupine neprehralo a v šestnásťfinále si poradilo s Alžírskom presvedčivo 2:0. Zverenci Murata Yakina si tak robia zálusk na ďalší úspech.
Kolumbia je pre mnohých považovaná za čierneho koňa šampionátu. V skupine stratila body iba pri bezgólovej remíze so silným Portugalskom a v šestnásťfinále vyradilo Ghanu po výsledku 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
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Pavúk MS vo futbale 2026
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