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    ONLINE: Švajčiarsko - Kolumbia, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Kolumbia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Švajčiarsko - Kolumbia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|7. júl 2026 o 19:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z osemfinále na MS vo futbale 2026: Švajčiarsko - Kolumbia.

    Švajčiarsko a Kolumbia dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Kolumbia na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
    07.07.2026 o 22:00
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kolumbia
    Prehľad
    Rozhodca: Barton – Moran, Pupiro.
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo záverečného osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Kolumbiou.

    Švajčiarsko zatiaľ predvádza solídne výkony, v skupine neprehralo a v šestnásťfinále si poradilo s Alžírskom presvedčivo 2:0. Zverenci Murata Yakina si tak robia zálusk na ďalší úspech.

    Kolumbia je pre mnohých považovaná za čierneho koňa šampionátu. V skupine stratila body iba pri bezgólovej remíze so silným Portugalskom a v šestnásťfinále vyradilo Ghanu po výsledku 1:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

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    Pavúk MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Na snímke hráči Nórska stoja v kruhu.
    Problém pre Nórsko? Pred štvrťfinále s Anglickom sa v tíme objavila viróza
    dnes 19:15
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Švajčiarsko - Kolumbia, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE