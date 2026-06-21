    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. jún 2026 o 15:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny H na MS vo futbale 2026: Španielsko - Saudská Arábia.

    Španielsko a Saudská Arábia dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
    21.06.2026 o 18:00
    2. kolo
    Španielsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Saudská Arábia
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny H zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Saudskou Arábiou.

    Španielsko vstúpilo do šampionátu šokujúcou bezgólovou remízou 0:0 s Kapverdami a dnes sa tak bude pokúšať o reparát.

    Saudská Arábia remizovala v úvodnom zápase s favorizovaným Uruguajom 1:1 a rovnako ako Španielsko tak má na svojom konte jeden bod.

    Skupina H je momentálne veľmi vyrovnaná, keďže všetky 4 tímy majú na konte bod za remízu z úvodného zápasu. Podarí sa Španielom získať prvé 3 body na turnaji alebo opäť stratia body, no tentokrát na úkor Saudskej Arábie?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

    Tabuľka skupiny H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)
    dnes 15:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)
    dnes 15:00
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