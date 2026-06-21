ONLINE: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

Španielsko a Saudská Arábia dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
21.06.2026 o 18:00
2. kolo
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Saudská Arábia
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny H zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Saudskou Arábiou.
Španielsko vstúpilo do šampionátu šokujúcou bezgólovou remízou 0:0 s Kapverdami a dnes sa tak bude pokúšať o reparát.
Saudská Arábia remizovala v úvodnom zápase s favorizovaným Uruguajom 1:1 a rovnako ako Španielsko tak má na svojom konte jeden bod.
Skupina H je momentálne veľmi vyrovnaná, keďže všetky 4 tímy majú na konte bod za remízu z úvodného zápasu. Podarí sa Španielom získať prvé 3 body na turnaji alebo opäť stratia body, no tentokrát na úkor Saudskej Arábie?
Španielsko vstúpilo do šampionátu šokujúcou bezgólovou remízou 0:0 s Kapverdami a dnes sa tak bude pokúšať o reparát.
Saudská Arábia remizovala v úvodnom zápase s favorizovaným Uruguajom 1:1 a rovnako ako Španielsko tak má na svojom konte jeden bod.
Skupina H je momentálne veľmi vyrovnaná, keďže všetky 4 tímy majú na konte bod za remízu z úvodného zápasu. Podarí sa Španielom získať prvé 3 body na turnaji alebo opäť stratia body, no tentokrát na úkor Saudskej Arábie?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka skupiny H
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body