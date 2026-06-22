ONLINE: Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

Argentína a Rakúsko dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
22.06.2026 o 19:00
2. kolo
Argentína
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rakúsko
Prenos
Obe mužstvá vstúpili do šampionátu víťazne. Zatiaľ čo na jednej strane úradoval hattrickom Lionel Messi, ktorý sa postaral o víťazstvo 3:0 proti Alžírsku, Rakúšania bojovali s Jordánskom, ktoré napokon zdolali 3:1.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Argentína a Rakúsko. Zápas sa začne o 19:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body