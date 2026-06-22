    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina J
    Dallas
    19:00
    Rakúsko
    Rakúsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

    Argentína - Rakúsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Argentína - Rakúsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|22. jún 2026 o 16:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny J na MS vo futbale 2026: Argentína - Rakúsko.

    Argentína a Rakúsko dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
    22.06.2026 o 19:00
    2. kolo
    Argentína
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Rakúsko
    Prenos
    Obe mužstvá vstúpili do šampionátu víťazne. Zatiaľ čo na jednej strane úradoval hattrickom Lionel Messi, ktorý sa postaral o víťazstvo 3:0 proti Alžírsku, Rakúšania bojovali s Jordánskom, ktoré napokon zdolali 3:1.
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Argentína a Rakúsko. Zápas sa začne o 19:00.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Štadión MetLife.
    Štadión MetLife.
    Pri štadióne MS vydali výstrahu pred povodňami. Nastúpi hviezdny Haaland s tímom?
    dnes 17:11
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Štadión MetLife.
    Štadión MetLife.
    Pri štadióne MS vydali výstrahu pred povodňami. Nastúpi hviezdny Haaland s tímom?
    dnes 17:11
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