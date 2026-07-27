    VIDEO: FIFA rozhodla o najkrajšom góle MS. Útočník udržal Kapverdy v hre proti Argentíne

    Sidny Lopes Cabral oslavuje gól.
    Sidny Lopes Cabral oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. júl 2026 o 18:40
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    Na druhej pozícii sa umiestnil gól Eldara Šomurodova v stretnutí Uzbekistanu s Kongom.

    Výstavná rana kapverdského záložníka Sidneho Cabrala v stretnutí 1. kola play off s Argentínou bola zvolená najkrajším gólom uplynulého futbalového šampionátu sveta. Fifa zverejnila výsledky ankety na oficiálnom webe.

    Cabral sa v 103. min uvoľnil na ľavej strane cez Alexisa Mac Allistera a zakrútil loptu do vzdialenejšieho horného rohu brány.

    Kapverdy vyrovnali na 2:2, argentínski obhajcovia titulu a tohtoroční finalisti ale rozhodli ešte do konca predĺženia o víťazstve 3:2.

    VIDEO: Gól Sidneyho Cabrala

    Na druhej pozícii sa umiestnil gól Eldara Šomurodova v stretnutí Uzbekistanu s Kongom. Tretí skončil Wilson Isidor z Haiti, ktorý sa presadil proti Maroku.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sidny Lopes Cabral oslavuje gól.
    Sidny Lopes Cabral oslavuje gól.
    VIDEO: FIFA rozhodla o najkrajšom góle MS. Útočník udržal Kapverdy v hre proti Argentíne
    dnes 18:401
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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: FIFA rozhodla o najkrajšom góle MS. Útočník udržal Kapverdy v hre proti Argentíne