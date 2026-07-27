VIDEO: FIFA rozhodla o najkrajšom góle MS. Útočník udržal Kapverdy v hre proti Argentíne

Výstavná rana kapverdského záložníka Sidneho Cabrala v stretnutí 1. kola play off s Argentínou bola zvolená najkrajším gólom uplynulého futbalového šampionátu sveta. Fifa zverejnila výsledky ankety na oficiálnom webe.
Cabral sa v 103. min uvoľnil na ľavej strane cez Alexisa Mac Allistera a zakrútil loptu do vzdialenejšieho horného rohu brány.
Kapverdy vyrovnali na 2:2, argentínski obhajcovia titulu a tohtoroční finalisti ale rozhodli ešte do konca predĺženia o víťazstve 3:2.
VIDEO: Gól Sidneyho Cabrala
Na druhej pozícii sa umiestnil gól Eldara Šomurodova v stretnutí Uzbekistanu s Kongom. Tretí skončil Wilson Isidor z Haiti, ktorý sa presadil proti Maroku.