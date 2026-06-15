    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina H
    Miami
    00:00
    Uruguaj
    Uruguaj
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

    Saudská Arábia - Uruguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Saudská Arábia - Uruguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny H na MS vo futbale 2026: Saudská Arábia - Uruguaj.

    Saudská Arábia a Uruguaj dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
    16.06.2026 o 00:00
    1. kolo
    Saudská Arábia
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Uruguaj
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny H stretne Saudská Arábia a Uruguaj.

    Pôjde o štvrté vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom je bilancia vyrovnaná – jedna výhra pre obe krajiny, jedna remíza. Zatiaľ čo sa prvýkrát spolu stretli v roku 2002, ďalší odohrali aj v 2014 a naposledy si spolu zmerali sily už na majstrovstvách sveta 2018, keď sa z triumfu 1:0 radoval Uruguaj.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

    Tabuľka skupiny H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    2
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    3
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    dnes 20:49
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    dnes 20:49
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)