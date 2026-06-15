ONLINE: Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

Saudská Arábia a Uruguaj dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
16.06.2026 o 00:00
1. kolo
Saudská Arábia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Uruguaj
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny H stretne Saudská Arábia a Uruguaj.
Pôjde o štvrté vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom je bilancia vyrovnaná – jedna výhra pre obe krajiny, jedna remíza. Zatiaľ čo sa prvýkrát spolu stretli v roku 2002, ďalší odohrali aj v 2014 a naposledy si spolu zmerali sily už na majstrovstvách sveta 2018, keď sa z triumfu 1:0 radoval Uruguaj.
Pôjde o štvrté vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom je bilancia vyrovnaná – jedna výhra pre obe krajiny, jedna remíza. Zatiaľ čo sa prvýkrát spolu stretli v roku 2002, ďalší odohrali aj v 2014 a naposledy si spolu zmerali sily už na majstrovstvách sveta 2018, keď sa z triumfu 1:0 radoval Uruguaj.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľka skupiny H
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body