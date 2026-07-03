    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Miami
    00:00
    Kapverdy
    Kapverdy
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Argentína - Kapverdy, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Argentína - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Argentína - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|3. júl 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Argentína - Kapverdy.

    Argentína a Kapverdy dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Argentína - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    04.07.2026 o 00:00
    Argentína
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kapverdy
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Austrália
    Austrália
    0 - 1
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Argentína - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Argentína - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Argentína - Kapverdy, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Argentína - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Argentína - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Argentína - Kapverdy, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 20:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Argentína - Kapverdy, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE