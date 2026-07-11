ONLINE: Argentína - Švajčiarsko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Argentína a Švajčiarsko dnes hrajú zápas štvrťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Argentína - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
12.07.2026 o 03:00
Argentína
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Švajčiarsko
Prehľad
Rozhodca: Pinheiro – Jesus, Maia.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo záverečného štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Švajčiarskom.
Argentína ako obhajca titulu bol už v prvých dvoch zápasoch vyraďovacej fázy blízko k vypadnutiu. Najprv ho Kapverdy dotiahli až do predĺženia a v osemfinále s Egyptom prehrávali 0:2, no napokon predviedol skvelý obrat a po triumfe 3:2 postúpili do štvrťfinále, kde bude opäť favoritom.
Švajčiarsko postúpilo do štvrťfinále po penaltovej dráme s Kolumbiou, keď ich opatrný duel nepriniesol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení a v rozstrele mali pevnejšie nervy práve zverenci Murata Yakina, ktorí sa pokúsia o historický úspech – postup do semifinále MS.
Argentína ako obhajca titulu bol už v prvých dvoch zápasoch vyraďovacej fázy blízko k vypadnutiu. Najprv ho Kapverdy dotiahli až do predĺženia a v osemfinále s Egyptom prehrávali 0:2, no napokon predviedol skvelý obrat a po triumfe 3:2 postúpili do štvrťfinále, kde bude opäť favoritom.
Švajčiarsko postúpilo do štvrťfinále po penaltovej dráme s Kolumbiou, keď ich opatrný duel nepriniesol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení a v rozstrele mali pevnejšie nervy práve zverenci Murata Yakina, ktorí sa pokúsia o historický úspech – postup do semifinále MS.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
09.07. 22:00
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
10.07. 21:00
Francúzsko
2 - 0
Maroko
Boston | Boston
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
11.07. 23:00
Španielsko
2 - 1
Belgicko
Los Angeles | Los Angeles
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
12.07. 03:00
Nórsko
vs.
Anglicko
Miami | Miami
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
Argentína
vs.
Švajčiarsko
Kansas City | Kansas City
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