    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    12.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Kansas City
    03:00
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Argentína - Švajčiarsko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Argentína - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026
    Argentína - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026 (Autor: Sportnet)
    Sportnet|11. júl 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo štvrťfinále na MS vo futbale 2026: Argentína - Švajčiarsko.

    Argentína a Švajčiarsko dnes hrajú zápas štvrťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Argentína - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
    12.07.2026 o 03:00
    Argentína
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Švajčiarsko
    Prehľad
    Rozhodca: Pinheiro – Jesus, Maia.
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo záverečného štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Švajčiarskom.

    Argentína ako obhajca titulu bol už v prvých dvoch zápasoch vyraďovacej fázy blízko k vypadnutiu. Najprv ho Kapverdy dotiahli až do predĺženia a v osemfinále s Egyptom prehrávali 0:2, no napokon predviedol skvelý obrat a po triumfe 3:2 postúpili do štvrťfinále, kde bude opäť favoritom.

    Švajčiarsko postúpilo do štvrťfinále po penaltovej dráme s Kolumbiou, keď ich opatrný duel nepriniesol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení a v rozstrele mali pevnejšie nervy práve zverenci Murata Yakina, ktorí sa pokúsia o historický úspech – postup do semifinále MS.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - štvrťfinále

    09.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    2 - 0
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    10.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    2 - 1
    Belgicko
    Belgicko
    Los Angeles | Los Angeles
    11.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    12.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Kansas City | Kansas City

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Finále

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