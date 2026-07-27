Vrchol kariéry prišiel vo finále MS. Slovinec rozhodoval aj finále Ligy majstrov a teraz končí

Slovinský futbalový rozhodca Slavko Vinčič týždeň po rozhodovaní finále majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou ukončil kariéru.
Informoval o tom Slovinský futbalový zväz na svojej oficiálnej webovej stránke.
Vinčič vo finále, v ktorom Španielsko zvíťazilo nad Argentínou 1:0 po predĺžení, zažil vrchol svojej bohatej kariéry.
Slovinec pred dvoma rokmi rozhodoval aj finále Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Dortmundom, v roku 2022 mal na starosti záverečný zápas Európskej ligy medzi Frankfurtom a Rangers.
Na listine rozhodcov FIFA figuroval od roku 2010. Vinčič odpískal 52 medzinárodných zápasov a takmer stovku stretnutí v európskych pohároch.