    Vrchol kariéry prišiel vo finále MS. Slovinec rozhodoval aj finále Ligy majstrov a teraz končí

    Enzo Fernández (24) z Argentíny tlieska rozhodcovi Slavkovi Vinčičovi zo Slovinska.
    Enzo Fernández (24) z Argentíny tlieska rozhodcovi Slavkovi Vinčičovi zo Slovinska. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|27. júl 2026 o 12:35
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    Slavko Vinčič ukončil kariéru.

    Slovinský futbalový rozhodca Slavko Vinčič týždeň po rozhodovaní finále majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou ukončil kariéru.

    Informoval o tom Slovinský futbalový zväz na svojej oficiálnej webovej stránke.

    Vinčič vo finále, v ktorom Španielsko zvíťazilo nad Argentínou 1:0 po predĺžení, zažil vrchol svojej bohatej kariéry.

    Slovinec pred dvoma rokmi rozhodoval aj finále Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Dortmundom, v roku 2022 mal na starosti záverečný zápas Európskej ligy medzi Frankfurtom a Rangers.

    Na listine rozhodcov FIFA figuroval od roku 2010. Vinčič odpískal 52 medzinárodných zápasov a takmer stovku stretnutí v európskych pohároch.

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