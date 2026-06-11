ONLINE: Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Južná Kórea a Česko dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
12.06.2026 o 04:00
1. kolo
J. Kórea
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00. Dnes ráno budeme sledovať druhý zápas skupiny A MS vo futbale medzi Južnou Kóreou a Českom. V skupine A figuruje ešte domáce Mexiko a Juhoafrická republika. Úvodný výkop je naplánovaný na 04:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Nominácia Kórejskej republiky na MS vo futbale 2026.
Brankári: Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Kim Seung-gyu (FC Tokio), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)
Obrancovia: Kim Moon-hwan (Daejeon Citizen), Kim Min-jae (Bayern Mníchov), Kim Tae-hyon (Kašima Antlers), Park Jin-seob (Če-ťiang Professional), Seol Young-woo (CZ Belehrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (FC Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Viedeň), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Cho Yu-min (Al-Sharjah)
Stredopoliari: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Yang Hyun-jun (Celtic Glasgow), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Kang-in (Paríž St. Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai), Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers)
Útočníci: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas Istanbul), Cho Gue-sung (FC Midtjylland)
Nominácia Česka na MS vo futbale 2026.
Brankári: Lukáš Horníček (Sporting Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Praha)
Obrancovia: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra, Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, David Zima (všetci Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim), Ladislav Krejčí ml. (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zelený (Sparta Praha)
Stredopoliari: Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Denis Višinský (všetci Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod, Michal Sadílek (obaja Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Tomáš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Olympique Lyon)
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (obaja Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Nominácia Kórejskej republiky na MS vo futbale 2026.
Brankári: Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Kim Seung-gyu (FC Tokio), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)
Obrancovia: Kim Moon-hwan (Daejeon Citizen), Kim Min-jae (Bayern Mníchov), Kim Tae-hyon (Kašima Antlers), Park Jin-seob (Če-ťiang Professional), Seol Young-woo (CZ Belehrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (FC Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Viedeň), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Cho Yu-min (Al-Sharjah)
Stredopoliari: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Yang Hyun-jun (Celtic Glasgow), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Kang-in (Paríž St. Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai), Lee Jae-sung (1. FSV Mainz 05), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers)
Útočníci: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besitkas Istanbul), Cho Gue-sung (FC Midtjylland)
Nominácia Česka na MS vo futbale 2026.
Brankári: Lukáš Horníček (Sporting Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Praha)
Obrancovia: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra, Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, David Zima (všetci Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim), Ladislav Krejčí ml. (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zelený (Sparta Praha)
Stredopoliari: Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Denis Višinský (všetci Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod, Michal Sadílek (obaja Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Tomáš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Olympique Lyon)
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (obaja Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body