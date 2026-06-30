    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Dallas
    19:00
    Nórsko
    Nórsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Nórsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Pobrežie Slonoviny - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Pobrežie Slonoviny - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|30. jún 2026 o 16:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Pobrežie Slonoviny - Nórsko.

    Pobrežie Slonoviny a Nórsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Pobrežie Slonoviny - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    30.06.2026 o 19:00
    Pobr. Slonoviny
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 16-finále zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Pobrežím Slonoviny a Nórskom.

    Pobrežíe Slonoviny postúpilo zo skupiny E z druhého miesta, keď zverenci Emerseho Faeho nestačili len na Nemecko. Víťazstva s čistým kontom nad Ekvádorom a Curacaom stačili na historický postup do vyraďovacej fázy MS.

    Nórsko skončilo v skupine I taktiež na druhom mieste, keď nestačilo v poslednom zápase na Francúzsko, ktorému podľahlo 1:4.

    Tieto dva tímy sa ešte nikdy nestretli. Podarí sa postúpiť Pobrežiu Slonoviny alebo sa z postupu budú tešiť Nóri? Lepšieho z dvojice čaká v ďalšom kole Brazília.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Pobrežie Slonoviny - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Pobrežie Slonoviny - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Nórsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 16:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Pobrežie Slonoviny - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Pobrežie Slonoviny - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Nórsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 16:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Nórsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE