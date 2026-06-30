ONLINE: Pobrežie Slonoviny - Nórsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Pobrežie Slonoviny a Nórsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Pobrežie Slonoviny - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
30.06.2026 o 19:00
Pobr. Slonoviny
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nórsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 16-finále zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Pobrežím Slonoviny a Nórskom.
Pobrežíe Slonoviny postúpilo zo skupiny E z druhého miesta, keď zverenci Emerseho Faeho nestačili len na Nemecko. Víťazstva s čistým kontom nad Ekvádorom a Curacaom stačili na historický postup do vyraďovacej fázy MS.
Nórsko skončilo v skupine I taktiež na druhom mieste, keď nestačilo v poslednom zápase na Francúzsko, ktorému podľahlo 1:4.
Tieto dva tímy sa ešte nikdy nestretli. Podarí sa postúpiť Pobrežiu Slonoviny alebo sa z postupu budú tešiť Nóri? Lepšieho z dvojice čaká v ďalšom kole Brazília.
Pobrežíe Slonoviny postúpilo zo skupiny E z druhého miesta, keď zverenci Emerseho Faeho nestačili len na Nemecko. Víťazstva s čistým kontom nad Ekvádorom a Curacaom stačili na historický postup do vyraďovacej fázy MS.
Nórsko skončilo v skupine I taktiež na druhom mieste, keď nestačilo v poslednom zápase na Francúzsko, ktorému podľahlo 1:4.
Tieto dva tímy sa ešte nikdy nestretli. Podarí sa postúpiť Pobrežiu Slonoviny alebo sa z postupu budú tešiť Nóri? Lepšieho z dvojice čaká v ďalšom kole Brazília.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.