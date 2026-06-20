    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina F
    Houston
    19:00
    Švédsko
    Švédsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)

    Holandsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Holandsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. jún 2026 o 16:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny F na MS vo futbale 2026: Holandsko - Švédsko.

    Holandsko a Švédsko dnes hrajú zápas v skupine F na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina F 2025/2026
    20.06.2026 o 19:00
    2. kolo
    Holandsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Švédsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny F zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Švédskom.

    Holandsko vstúpilo do šampionátu prekvapivou remízou 2:2 s Japonskom a to aj napriek tomu, že ešte pred koncom viedlo. Zverenci Ronalda Koemana sa tak dnes pokúsia o reparát.

    Švédsko vo svojom úvodnom zápase veľmi presvedčivo zdolalo Tunisko 5:1 a momentálne je tak lídrom celej skupiny F. V prípadne dnešného úspechu si môže výrazne zvýšiť šance na celkové víťazstvo v skupine.

    Podarí sa Holanďanom pripísať si prvé víťazstvo na turnaji alebo si výrazne polepší Švédsko?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Tabuľka skupiny F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holandsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Holandsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 16:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holandsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Holandsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 16:00
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