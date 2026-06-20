ONLINE: Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)

Holandsko a Švédsko dnes hrajú zápas v skupine F na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina F 2025/2026
20.06.2026 o 19:00
2. kolo
Holandsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny F zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Holandskom a Švédskom.
Holandsko vstúpilo do šampionátu prekvapivou remízou 2:2 s Japonskom a to aj napriek tomu, že ešte pred koncom viedlo. Zverenci Ronalda Koemana sa tak dnes pokúsia o reparát.
Švédsko vo svojom úvodnom zápase veľmi presvedčivo zdolalo Tunisko 5:1 a momentálne je tak lídrom celej skupiny F. V prípadne dnešného úspechu si môže výrazne zvýšiť šance na celkové víťazstvo v skupine.
Podarí sa Holanďanom pripísať si prvé víťazstvo na turnaji alebo si výrazne polepší Švédsko?
Holandsko vstúpilo do šampionátu prekvapivou remízou 2:2 s Japonskom a to aj napriek tomu, že ešte pred koncom viedlo. Zverenci Ronalda Koemana sa tak dnes pokúsia o reparát.
Švédsko vo svojom úvodnom zápase veľmi presvedčivo zdolalo Tunisko 5:1 a momentálne je tak lídrom celej skupiny F. V prípadne dnešného úspechu si môže výrazne zvýšiť šance na celkové víťazstvo v skupine.
Podarí sa Holanďanom pripísať si prvé víťazstvo na turnaji alebo si výrazne polepší Švédsko?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny F
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body