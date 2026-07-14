ONLINE: Francúzsko - Španielsko, semifinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Francúzsko a Španielsko dnes hrajú zápas semifinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Španielsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Semifinále 2025/2026
14.07.2026 o 21:00
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Španielsko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní semifinálového stretnutia majstrovstiev sveta, v ktorom sa proti sebe postavia Francúzsko a Španielsko.
Francúzsko má pred sebou možnosť zapísať sa do futbalovej histórie. "Les Bleus" môžu postúpiť už do tretieho finále majstrovstiev sveta za sebou, keď po triumfe v roku 2018 a účasti vo finále v roku 2022 opäť stoja len krok od rozhodujúceho zápasu. Takýto úspech sa podaril len niekoľkým futbalovým veľmociam a potvrdil by mimoriadnu kontinuitu francúzskeho futbalu pod vedením Didiera Deschampsa, pre ktorého je navyše tento šampionát posledným na reprezentačnej lavičke.
Francúzi prechádzajú turnajom vo fantastickej forme. V základnej skupine zdolali Senegal 3:1, Irak 3:0 a Nórsko 4:1. Vo vyraďovacej fáze následne vyradili Švédsko výsledkom 4:1 a vo štvrťfinále si poradili aj s Holandskom.
Ani Španielsko však nezaostáva. Úradujúci majstri Európy po úvodnej bezgólovej remíze s Kapverdami zabrali naplno, keď rozstrieľali Saudskú Arábiu 4:0 a následne zdolali Uruguaj 1:0. V osemfinále si hladko poradili s Rakúskom po výhre 3:0 a vo štvrťfinále vyradili Belgicko. Defenzíva "La Roji" patrí medzi najpevnejšie na turnaji a mužstvo navyše dokazuje obrovskú hernú vyspelosť pri držaní lopty.
Tento duel bude mať aj špeciálny historický náboj. Francúzsko a Španielsko sa stretávajú v treťom veľkom semifinále za sebou. Španieli uspeli v semifinále EURA 2024 (2:1) a následne vyradili Francúzov aj v semifinále Ligy národov 2025.
Francúzsko má pred sebou možnosť zapísať sa do futbalovej histórie. "Les Bleus" môžu postúpiť už do tretieho finále majstrovstiev sveta za sebou, keď po triumfe v roku 2018 a účasti vo finále v roku 2022 opäť stoja len krok od rozhodujúceho zápasu. Takýto úspech sa podaril len niekoľkým futbalovým veľmociam a potvrdil by mimoriadnu kontinuitu francúzskeho futbalu pod vedením Didiera Deschampsa, pre ktorého je navyše tento šampionát posledným na reprezentačnej lavičke.
Francúzi prechádzajú turnajom vo fantastickej forme. V základnej skupine zdolali Senegal 3:1, Irak 3:0 a Nórsko 4:1. Vo vyraďovacej fáze následne vyradili Švédsko výsledkom 4:1 a vo štvrťfinále si poradili aj s Holandskom.
Ani Španielsko však nezaostáva. Úradujúci majstri Európy po úvodnej bezgólovej remíze s Kapverdami zabrali naplno, keď rozstrieľali Saudskú Arábiu 4:0 a následne zdolali Uruguaj 1:0. V osemfinále si hladko poradili s Rakúskom po výhre 3:0 a vo štvrťfinále vyradili Belgicko. Defenzíva "La Roji" patrí medzi najpevnejšie na turnaji a mužstvo navyše dokazuje obrovskú hernú vyspelosť pri držaní lopty.
Tento duel bude mať aj špeciálny historický náboj. Francúzsko a Španielsko sa stretávajú v treťom veľkom semifinále za sebou. Španieli uspeli v semifinále EURA 2024 (2:1) a následne vyradili Francúzov aj v semifinále Ligy národov 2025.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - semifinále
Pavúk MS vo futbale 2026
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