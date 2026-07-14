    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    14.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    Dallas
    21:00
    Španielsko
    Španielsko
    PrehľadPreviewYamal vs. MbappéOnline prenos

    ONLINE: Francúzsko - Španielsko, semifinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Francúzsko - Španielsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Francúzsko - Španielsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. júl 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále na MS vo futbale 2026: Francúzsko - Španielsko.

    Francúzsko a Španielsko dnes hrajú zápas semifinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Francúzsko - Španielsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Semifinále 2025/2026
    14.07.2026 o 21:00
    Francúzsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Španielsko
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní semifinálového stretnutia majstrovstiev sveta, v ktorom sa proti sebe postavia Francúzsko a Španielsko.

    Francúzsko má pred sebou možnosť zapísať sa do futbalovej histórie. "Les Bleus" môžu postúpiť už do tretieho finále majstrovstiev sveta za sebou, keď po triumfe v roku 2018 a účasti vo finále v roku 2022 opäť stoja len krok od rozhodujúceho zápasu. Takýto úspech sa podaril len niekoľkým futbalovým veľmociam a potvrdil by mimoriadnu kontinuitu francúzskeho futbalu pod vedením Didiera Deschampsa, pre ktorého je navyše tento šampionát posledným na reprezentačnej lavičke.

    Francúzi prechádzajú turnajom vo fantastickej forme. V základnej skupine zdolali Senegal 3:1, Irak 3:0 a Nórsko 4:1. Vo vyraďovacej fáze následne vyradili Švédsko výsledkom 4:1 a vo štvrťfinále si poradili aj s Holandskom.

    Ani Španielsko však nezaostáva. Úradujúci majstri Európy po úvodnej bezgólovej remíze s Kapverdami zabrali naplno, keď rozstrieľali Saudskú Arábiu 4:0 a následne zdolali Uruguaj 1:0. V osemfinále si hladko poradili s Rakúskom po výhre 3:0 a vo štvrťfinále vyradili Belgicko. Defenzíva "La Roji" patrí medzi najpevnejšie na turnaji a mužstvo navyše dokazuje obrovskú hernú vyspelosť pri držaní lopty.

    Tento duel bude mať aj špeciálny historický náboj. Francúzsko a Španielsko sa stretávajú v treťom veľkom semifinále za sebou. Španieli uspeli v semifinále EURA 2024 (2:1) a následne vyradili Francúzov aj v semifinále Ligy národov 2025.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - semifinále

    14.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    15.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Atlanta | Atlanta

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

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