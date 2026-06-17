    Uzbekistan
    Uzbekistan
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina K
    Mexiko City
    04:00
    Kolumbia
    Kolumbia
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Uzbekistan - Kolumbia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

    Uzbekistan - Kolumbia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Uzbekistan - Kolumbia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|17. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny K na MS vo futbale 2026: Uzbekistan - Kolumbia.

    Uzbekistan a Kolumbia dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Uzbekistan - Kolumbia na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
    18.06.2026 o 04:00
    1. kolo
    Uzbekistan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kolumbia
    Prehľad
    Rozhodca: Anthony Taylor (ENG).
    Prenos
    Kolumbia

    Za sebou má celkovo štyri prípravné zápasy. Zatiaľ čo marcový termín skončil s dvoma porážkami proti Chorvátsku (1:2) a následne aj Francúzsku (1:3), počas júna prišli víťazstvá proti papierovo slabším celkom, keď si poradila s Kostarikou 3:1 a Jordánskom 2:0. Vo výbere nechýba ani dobré známe meno Jamesa Rodrigueza či hráč Bayernu, teda Luis Diaz.
    Uzbekistan

    Ešte pred samotnou prípravou sa zúčastnil FIFA Series, kde zdolal najskôr Gabon 3:1 a následne aj Venezuelu 1:0 po pokutových kopoch. Najnovšie sa predstavil už v príprave pred svetovým šampionátom na začiatku júna, keď po prehre 0:2 s Kanadou podľahol aj Holandsku tesne 1:2. Najväčšou hviezdou tímu je stopér Abdukodir Khushanov, ktorý oblieka dres Manchestru City.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny K stretne Pobrežie Uzbekistan a Kolumbia.

    Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.

    Tabuľka skupiny K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PortugalskoPortugalskoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DR KongoDR KongoCOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KolumbiaKolumbiaCOL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
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