ONLINE: Uzbekistan - Kolumbia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

Uzbekistan a Kolumbia dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Uzbekistan - Kolumbia na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
18.06.2026 o 04:00
1. kolo
Uzbekistan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kolumbia
Prehľad
Rozhodca: Anthony Taylor (ENG).
Prenos
Kolumbia
Za sebou má celkovo štyri prípravné zápasy. Zatiaľ čo marcový termín skončil s dvoma porážkami proti Chorvátsku (1:2) a následne aj Francúzsku (1:3), počas júna prišli víťazstvá proti papierovo slabším celkom, keď si poradila s Kostarikou 3:1 a Jordánskom 2:0. Vo výbere nechýba ani dobré známe meno Jamesa Rodrigueza či hráč Bayernu, teda Luis Diaz.
Za sebou má celkovo štyri prípravné zápasy. Zatiaľ čo marcový termín skončil s dvoma porážkami proti Chorvátsku (1:2) a následne aj Francúzsku (1:3), počas júna prišli víťazstvá proti papierovo slabším celkom, keď si poradila s Kostarikou 3:1 a Jordánskom 2:0. Vo výbere nechýba ani dobré známe meno Jamesa Rodrigueza či hráč Bayernu, teda Luis Diaz.
Uzbekistan
Ešte pred samotnou prípravou sa zúčastnil FIFA Series, kde zdolal najskôr Gabon 3:1 a následne aj Venezuelu 1:0 po pokutových kopoch. Najnovšie sa predstavil už v príprave pred svetovým šampionátom na začiatku júna, keď po prehre 0:2 s Kanadou podľahol aj Holandsku tesne 1:2. Najväčšou hviezdou tímu je stopér Abdukodir Khushanov, ktorý oblieka dres Manchestru City.
Ešte pred samotnou prípravou sa zúčastnil FIFA Series, kde zdolal najskôr Gabon 3:1 a následne aj Venezuelu 1:0 po pokutových kopoch. Najnovšie sa predstavil už v príprave pred svetovým šampionátom na začiatku júna, keď po prehre 0:2 s Kanadou podľahol aj Holandsku tesne 1:2. Najväčšou hviezdou tímu je stopér Abdukodir Khushanov, ktorý oblieka dres Manchestru City.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny K stretne Pobrežie Uzbekistan a Kolumbia.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľka skupiny K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body