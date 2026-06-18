    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina A
    Atlanta
    18:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

    Česko - Južná Afrika: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Česko - Južná Afrika: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. jún 2026 o 15:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS vo futbale 2026: Česko - Južná Afrika.

    Česko a Južná Afrika dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    18.06.2026 o 18:00
    2. kolo
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Južná Afrika
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale, kde v skupine A proti sebe nastúpia Česko a Juhoafrická republika. Stretnutie sa začína o 18:00.

    Oba tímy majú za sebou neúspešný vstup do šampionátu. Juhoafričania sa predstavili hneď v otváracom dueli proti domácemu Mexiku, s ktorým prehrali 0:2. Mali až dvoch vylúčených hráčov, v 49. minúte videl červenú kartu Sithole a v 84. minúte Zwane.

    Česko nastúpilo proti Južnej Kórei, skóre otvoril v 59. minúte Krejčí, no už o osem minút vyrovnal Hwang In-Beom. Čechom následne pre ofsajd neuznali gól Součka a tri minúty nato sa gólovo presadil Oh Hyeon-Gyu. Česko napokon prehralo 1:2.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver


    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)