ONLINE: Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Česko a Južná Afrika dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
18.06.2026 o 18:00
2. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Južná Afrika
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale, kde v skupine A proti sebe nastúpia Česko a Juhoafrická republika. Stretnutie sa začína o 18:00.
Oba tímy majú za sebou neúspešný vstup do šampionátu. Juhoafričania sa predstavili hneď v otváracom dueli proti domácemu Mexiku, s ktorým prehrali 0:2. Mali až dvoch vylúčených hráčov, v 49. minúte videl červenú kartu Sithole a v 84. minúte Zwane.
Česko nastúpilo proti Južnej Kórei, skóre otvoril v 59. minúte Krejčí, no už o osem minút vyrovnal Hwang In-Beom. Čechom následne pre ofsajd neuznali gól Součka a tri minúty nato sa gólovo presadil Oh Hyeon-Gyu. Česko napokon prehralo 1:2.
Oba tímy majú za sebou neúspešný vstup do šampionátu. Juhoafričania sa predstavili hneď v otváracom dueli proti domácemu Mexiku, s ktorým prehrali 0:2. Mali až dvoch vylúčených hráčov, v 49. minúte videl červenú kartu Sithole a v 84. minúte Zwane.
Česko nastúpilo proti Južnej Kórei, skóre otvoril v 59. minúte Krejčí, no už o osem minút vyrovnal Hwang In-Beom. Čechom následne pre ofsajd neuznali gól Součka a tri minúty nato sa gólovo presadil Oh Hyeon-Gyu. Česko napokon prehralo 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body