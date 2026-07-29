Gašparíkov tím končí v Lige majstrov. Z postupu sa teší Fenerbahce so Škriniarom

Futbalisti Fenerbahce Istanbul postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. Po domácom víťazstve nad Górnikom Zabrze 1:0 vedeným slovenským trénerom Michalom Gašparíkom remizoval v odvete 1:1.
Na gól domácich prihral Erik Prekop, za hostí odohral v pozícii kapitána celý zápas obranca Milan Škriniar.
Postúpili aj hráči Kajratu Almaty. V odvete 2. predkola zdolali doma Omoniu Nikózia 6:5 po rozstrele z 11 m, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:0.
Cyperčania hrali od 26. minúty oslabení po červenej karte ktorú videl Andronikos Kakoullis, v predĺžení dostal ďalšiu Senou Coulibaly.
Postup do ďalšej fázy si vybojoval aj Hapoel Beer Ševa po víťazstve 2:0 nad Víkingurom Reykjavík a rovnako aj bulharský Levski Sofia, ktorému stačila remíza 2:2 na pôde Craiovy.
Drámu priniesol duel medzi Lechom Poznaň a Aarhusom. Dánsky tím doma podľahol v prvom zápase 1:4, ale v Poľsku dokázal zvíťaziť rovnakým výsledkom a o postupujúcom rozhodol rozstrel. A ten zvládli lepšie hostia.
Zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta a odvety 11. augusta.
Liga majstrov - 2. predkolo - odvety:
Kajrat Almaty – Omonia Nikózia 1:0 pp (1:0), rozstrel z 11 m 6:5
ČK: 26. Kakoullis, 111. Coulibaly (obaja Omonia)
/prvý zápas: 0:1, Kajrat postúpil do 3. predkola/
Žalgiris Kaunas – KÍ Klaksvík 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 0:0, Žalgiris postúpil/
Universitatea Craiova – Levski Sofia 2:2
/prvý zápas: 0:1, Levski postúpil/
Hapoel Beer Ševa – Víkingur Reykjavík 2:0 (0:0)
/prvý zápas: 1:2, Hapoel postúpil/
Lech Poznaň – Aarhus GF 1:4 pp (0:1, 0:3), rozstrel 3:4
/prvý zápas: 4:1, Aarhus postúpil/
Crvena Zvezda Belehrad – Larne
/prvý zápas: 4:0, Crvena zvezda postúpila/
Górnik Zabrze – Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)
/prvý zápas: 0:1, Fenerbahce postúpil/