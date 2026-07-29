Gašparíkov tím končí v Lige majstrov. Z postupu sa teší Fenerbahce so Škriniarom

Milan Škriniar (vpravo) z Fenerbahce Istanbul počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov Górnik Zabrze – Fenerbahce Istanbul
Milan Škriniar (vpravo) z Fenerbahce Istanbul počas odvetného zápasu 2. predkola Ligy majstrov Górnik Zabrze – Fenerbahce Istanbul (Autor: TASR)
TASR|29. júl 2026 o 22:19
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Veľký obrat dosiahol dánsky Aarhus.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. Po domácom víťazstve nad Górnikom Zabrze 1:0 vedeným slovenským trénerom Michalom Gašparíkom remizoval v odvete 1:1.

Na gól domácich prihral Erik Prekop, za hostí odohral v pozícii kapitána celý zápas obranca Milan Škriniar.

Postúpili aj hráči Kajratu Almaty. V odvete 2. predkola zdolali doma Omoniu Nikózia 6:5 po rozstrele z 11 m, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:0.

Cyperčania hrali od 26. minúty oslabení po červenej karte ktorú videl Andronikos Kakoullis, v predĺžení dostal ďalšiu Senou Coulibaly.

Postup do ďalšej fázy si vybojoval aj Hapoel Beer Ševa po víťazstve 2:0 nad Víkingurom Reykjavík a rovnako aj bulharský Levski Sofia, ktorému stačila remíza 2:2 na pôde Craiovy.

Drámu priniesol duel medzi Lechom Poznaň a Aarhusom. Dánsky tím doma podľahol v prvom zápase 1:4, ale v Poľsku dokázal zvíťaziť rovnakým výsledkom a o postupujúcom rozhodol rozstrel. A ten zvládli lepšie hostia.

Zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta a odvety 11. augusta.

Liga majstrov - 2. predkolo - odvety:

Kajrat Almaty – Omonia Nikózia 1:0 pp (1:0), rozstrel z 11 m 6:5

ČK: 26. Kakoullis, 111. Coulibaly (obaja Omonia)

/prvý zápas: 0:1, Kajrat postúpil do 3. predkola/

Žalgiris Kaunas – KÍ Klaksvík 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 0:0, Žalgiris postúpil/

Universitatea Craiova – Levski Sofia 2:2

/prvý zápas: 0:1, Levski postúpil/

Hapoel Beer Ševa – Víkingur Reykjavík 2:0 (0:0)

/prvý zápas: 1:2, Hapoel postúpil/

Lech Poznaň – Aarhus GF 1:4 pp (0:1, 0:3), rozstrel 3:4

/prvý zápas: 4:1, Aarhus postúpil/

Crvena Zvezda Belehrad – Larne

/prvý zápas: 4:0, Crvena zvezda postúpila/

Górnik Zabrze – Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)

/prvý zápas: 0:1, Fenerbahce postúpil/

Liga majstrov

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