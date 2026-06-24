    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina A
    Monterrey
    03:00
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Južná Afrika - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

    Južná Afrika - Južná Kórea: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Južná Afrika - Južná Kórea: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS vo futbale 2026: Južná Afrika - Južná Kórea.

    Južná Afrika a Južná Kórea dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Južná Afrika - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    25.06.2026 o 03:00
    3. kolo
    Južná Afrika
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    J. Kórea
    Prehľad
    Rozhodca: Tello.
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Južnou Afrikou a Južnou Kóreou.

    Je už prakticky isté, že skupinu A ovládne domáce Mexiko, ktoré po dvoch zápasoch získalo plný počet šiestich bodov. Južná Afrika má po dvoch zápasoch na konte jeden bod. Na úvod prehrala s Mexikom 0:2 a následne remizovala s Českom 1:1. Južná Kórea vstupuje do zápasu s tromi bodmi. Na úvod zdolala Česko 2:1, no následne tesne podľahla Mexiku 0:1.

    Očakáva sa veľmi vyrovnaný zápas. Južná Afrika potrebuje bodovať naplno, ak chce pomýšľať na postup, zatiaľ čo Južná Kórea má situáciu vo svojich rukách a môže urobiť rozhodujúci krok k postupu medzi najlepších 32 tímov turnaja.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    2
    2
    0
    0
    3:0
    6
    V
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0 - 0
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    0 - 0
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

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