ONLINE: Južná Afrika - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Južná Afrika a Južná Kórea dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Južná Afrika - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
25.06.2026 o 03:00
3. kolo
Južná Afrika
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
J. Kórea
Prehľad
Rozhodca: Tello.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Južnou Afrikou a Južnou Kóreou.
Je už prakticky isté, že skupinu A ovládne domáce Mexiko, ktoré po dvoch zápasoch získalo plný počet šiestich bodov. Južná Afrika má po dvoch zápasoch na konte jeden bod. Na úvod prehrala s Mexikom 0:2 a následne remizovala s Českom 1:1. Južná Kórea vstupuje do zápasu s tromi bodmi. Na úvod zdolala Česko 2:1, no následne tesne podľahla Mexiku 0:1.
Očakáva sa veľmi vyrovnaný zápas. Južná Afrika potrebuje bodovať naplno, ak chce pomýšľať na postup, zatiaľ čo Južná Kórea má situáciu vo svojich rukách a môže urobiť rozhodujúci krok k postupu medzi najlepších 32 tímov turnaja.
Je už prakticky isté, že skupinu A ovládne domáce Mexiko, ktoré po dvoch zápasoch získalo plný počet šiestich bodov. Južná Afrika má po dvoch zápasoch na konte jeden bod. Na úvod prehrala s Mexikom 0:2 a následne remizovala s Českom 1:1. Južná Kórea vstupuje do zápasu s tromi bodmi. Na úvod zdolala Česko 2:1, no následne tesne podľahla Mexiku 0:1.
Očakáva sa veľmi vyrovnaný zápas. Južná Afrika potrebuje bodovať naplno, ak chce pomýšľať na postup, zatiaľ čo Južná Kórea má situáciu vo svojich rukách a môže urobiť rozhodujúci krok k postupu medzi najlepších 32 tímov turnaja.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body