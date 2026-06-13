ONLINE: Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

Katar a Švajčiarsko dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
13.06.2026 o 21:00
1. kolo
Katar
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Katarom a Švajčiarskom. Stretnutie sa hrá v Kalifornii v meste Santa Clara a začína sa o 21:00 nášho času.
Katar zažil svoju premiéru na MS pred štyrmi rokmi, keď bol hostiteľskou krajinou, no nijako moc neoslnil. V skupine hral proti Holandsku, Senegalu a Ekvádoru, strelil jeden gól a bez bodu obsadil štvrté miesto.
V záverečnej fáze kvalifikácie na tohtoročné MS remizoval Katar s Ománom 0:0 a Spojené Arabské Emiráty porazil 2:1.
Švajčiarsko je už stálicou na vrcholných podujatiach. Za posledných dvadsať rokov chýbalo iba na ME 2012. Je hlavným ašpirantom na postup zo skupiny. Z posledných piatich svetových šampionátov postúpilo do vyraďovacej fázy až štyrikrát. Kvalifikáciu na tieto MS vyhrali Švajčiari vo svojej skupine s trojbodovým náskokom pred Kosovom.
Katar zažil svoju premiéru na MS pred štyrmi rokmi, keď bol hostiteľskou krajinou, no nijako moc neoslnil. V skupine hral proti Holandsku, Senegalu a Ekvádoru, strelil jeden gól a bez bodu obsadil štvrté miesto.
V záverečnej fáze kvalifikácie na tohtoročné MS remizoval Katar s Ománom 0:0 a Spojené Arabské Emiráty porazil 2:1.
Švajčiarsko je už stálicou na vrcholných podujatiach. Za posledných dvadsať rokov chýbalo iba na ME 2012. Je hlavným ašpirantom na postup zo skupiny. Z posledných piatich svetových šampionátov postúpilo do vyraďovacej fázy až štyrikrát. Kvalifikáciu na tieto MS vyhrali Švajčiari vo svojej skupine s trojbodovým náskokom pred Kosovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body