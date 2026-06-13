    Katar
    Katar
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina B
    San Francisco
    21:00
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

    Katar - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Katar - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny B na MS vo futbale 2026: Katar - Švajčiarsko.

    Katar a Švajčiarsko dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    13.06.2026 o 21:00
    1. kolo
    Katar
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Švajčiarsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Katarom a Švajčiarskom. Stretnutie sa hrá v Kalifornii v meste Santa Clara a začína sa o 21:00 nášho času.

    Katar zažil svoju premiéru na MS pred štyrmi rokmi, keď bol hostiteľskou krajinou, no nijako moc neoslnil. V skupine hral proti Holandsku, Senegalu a Ekvádoru, strelil jeden gól a bez bodu obsadil štvrté miesto.
    V záverečnej fáze kvalifikácie na tohtoročné MS remizoval Katar s Ománom 0:0 a Spojené Arabské Emiráty porazil 2:1.

    Švajčiarsko je už stálicou na vrcholných podujatiach. Za posledných dvadsať rokov chýbalo iba na ME 2012. Je hlavným ašpirantom na postup zo skupiny. Z posledných piatich svetových šampionátov postúpilo do vyraďovacej fázy až štyrikrát. Kvalifikáciu na tieto MS vyhrali Švajčiari vo svojej skupine s trojbodovým náskokom pred Kosovom.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Katar - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Katar - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 18:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Katar - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Katar - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 18:00
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