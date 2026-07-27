Yaya, bdelá kóma prestupového trhu a zaplatená nováčikovská daň do štátneho rozpočtu (tréneroviny)

Ligová prestávka ubehla ako šéf FPU pred Barborou Šišolákovou a nová sezóna Niké ligy začala. S novou loptou, bez Weissovcov, so štadiónom v Komárne a s novým Instagramovým účtom.
Lopta v logu Podbrezovej sa totiž až veľmi podobala na tú z loga Ligy majstrov. Ešte dobre, že Soták sa len trochu podobá na Infantina.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Prestupové obdobie dosiahlo vrchol, keď Ivan Kmotrík predstavil svetu svojho nového najslávnejšieho kamaráta.
Najprv sme sa všetci smiali zo zoznamu možných trénerov. Dosmiali sme sa, keď si šuštiakovú súpravu po Vladovi Weissovi staršom obliekol Yaya Touré.
Z bratskej dvojice ten mladší. Ako ten Ivan, ktorému už v tejto sezóne nikto nebude kaziť imidž pred nevestami prezývkou malý Ivan.
A konkurencia? Slovo spí je až príliš lichotivé. Bdelá kóma je bližšie k pravde. V Žiline je zatiaľ pozitívne to, že nikoho nepredali. Spartak zase robil prestavbu, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani Kaliňák v novom sídle Ministerstva obrany.
DAC vymenil Fodreka a znovu má ako jediný z ligy rozpočet na to, aby aspoň do marca mohol atakovať majstra. Ale všetci tak nejak tušíme, ako to dopadne.
Tešiť sa tak môžeme na štadión v Komárne, Poljevku v Bystrici, jesenné prestupové obdobie v Michalovciach a na, kto ako prvý spustí lavínu výmeny trénerov.
MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 0:4
5 270 divákov
Majster u nováčika je už taká tradícia a Slovan na jeden z najškaredších štadiónov v eurozóne pricestoval s víťazstvom 2:0 v Tbilisi. Postup do ďalšieho predkola je tak už vo vrecku. Slovan je iný.
Mal by byť viac demokratický a šance by hráči už nemali dostávať len podľa toho, koľko rokov majú a ako dobre sa poznajú s trénerom. V základe sa tak objavuje napríklad Alexej Maroš.
Z klubu okrem Weissa s Kashiom a Makom odišiel Niko Jankovič, Filip Lichý a Martin Trnovský.
Naspäť sa vrátil Mustafič s Medveděvom, ktorí budú na Tehelnom poli hrať pravdepodobne až dovtedy, kým im Sociálna poisťovňa nepošle aktualizovaný odhad dôchodku.
Dominika Takáča potešil príchod Aleksandra Popoviča z DAC a ako kvalitné posily vyzerajú byť Samuel Kozlovský a Blackmanov repre spoluhráč Cristian Martinez. Šušká sa, že k dispozícií za odvoz by mal byť Zubeiru.
V Dukle sedí na trénerskej lavičke Juraj Jarábek a tak je tam veľká gravitácia hráčov, ktorým v Trnave skončili zmluvy.
Okrem Miša Ďuriša je veľkou vecou návrat Roba Polievku, ktorý by mal vykryť aj pozíciu toho hráča, ktorý privedie loptu z bodu A do bodu B, teda zo stredu poľa až do útoku. Ligou overení sú aj Rege Szanthó s Kikom Vallom.
Dukla vybehla s tým najlepším, čo sa dalo proti Slovanu postaviť a ten si v rámci pauzy medzi predkolami Ligy majstrov trochu aj dovolil obmeniť zostavu.
Prvú veľkú šancu mal v 9. minúte Polievka, keď asi z 30 metrov pozdravil Popoviča. Tam sa to ale celé skončilo, pretože o pár minút si debutujúci Kianga z Bolajiho urobil tancujúceho Fredyho Ayisiho a poslal to na hlavičku Bajriča.
O 10 minút Kiangu kolmicou vysunul Blackman a bolo 2:0. Nie zlý debut na chalana, o ktorom pred zápasom možno ani samotný generálny nevedel, že mu posiela výplatu.
Kolmé lopty za obranu asi Dukla obľubovať nebude a to sa ešte dobrovoľne vzdali možnosti návratu Ivana Mensaha. Druhá vec je, že v tejto sezóne môže Yirajang naozaj vystreliť. Gól na 0:3 vyzeral až veľmi jednoducho z jeho strany.
Tieto šance v minulej sezóne s prehľadom zahadzoval. Späť je aj Kukharevych, ktorý ťažil z Gajdošovej prihrávky po tom, ako Slovan Dukle zobral loptu skôr, ako stihla povedať slovo rýchly protiútok.
FC Spartak Trnava - MFK Skalica 1:1
3 967 divákov
V Trnave sa k permanentkám rozdával aj abecedný zoznam nových posíl. Klub sa vzhľadom na priemerný vek v kabíne obával toho, že sa im tam v máji začne objavovať vedenie Smeru s Martinom Nikodýmom a hráči si začnú pýtať trinástu výplatu.
V klube tak skončil Frelih, Kratochvíl, Twardzik, Paur, Taraduda, Stojsavljevič, Taiwoo, Metsoko a na výmenu do Skalice za Ujlakyho odišiel Karhan.
Príchody menami znejú ako hráči z Pro Evolution Soccer bez licencie. Známy je Begala z Prešova a Ivan Mensah, ktorý pred rokom prešiel z Bystrice do Sparty a už vtedy si viacerí ľudia hovorili, že tu niečo nesedí.
Vyslyšané tak boli hlasy odborníkov z regiónu, ktorí si už vyše 20 rokov myslia, že by mali dostávať šancu mladí chalani z dedín, ako to kedysi robil Tonibáči. A tak sa šance chytá Trello s Bukovským z Malženíc.
Skalica si minulý ročník užila až do konca a aj v tejto sezóne pokračuje vo Work and Travel pre mladíkov z Trnavy. Stopérsku dvojicu by mal tvoriť Rýzek s Karhanom, rolu tvorcu hry si zoberie Nonikašvili z Vionu a klub stále pracuje na tom, aby bol divácky priemer vyšší ako bežné prestupové obdobie Trnavy pod Škrtelom.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Trnava - Skalica
Spartak má za sebou okrem Besiktasu už aj prvý zápas Konferenčnej ligy proti CSKA Sofia. Po vzore Španielov vo finále MS zápas kontroloval, ale k remíze 0:0. V podobnom duchu pokračoval Spartak aj v sobotu proti Skalici.
Nestačí, že v Trnave na primátorku kandiduje pani, ktorá ľudí otravuje z korby auta so zlatou vaňou.
Vyzerá to tak, že fanúšikov čaká psychicky ťažká jeseň a tých 13 kostolov bude musieť ťahať nadčasy, aby si to nejak sadlo. Za všetko hovoria 4 striedania cez polčas a Muňoz keby mohol, vystrieda aj podávačov lôpt.
Prvý gól strelil už v šiestej minúte rukou Kudlička, VAR si to všimol a pri percentuálnej úspešnosti si tak Timo na prvý tohtosezónny gól počká možno až do konca letných prázdnin. Presadil sa tak až Mensah pred koncom polčasu, keď do vlastnej brány zrazil strelu Pudhorockého.
A to ešte v 45. minúte po Mehmetiho chybe išiel sám na Vantrubu Onyedika. Útočník Trnavy v 49. minúte svoju chybu napravil, keď Carrionov center poslal cez Bariša do bránky.
V druhom polčase zaujala šanca Erika Daniela, nemohúcnosť Trnavy v ofenzíve a odmenou pre všetkých, ktorí venovali svoj čas, bol záverečný hvizd. Bude treba veľa trpezlivosti a o tej by mohli tréneri rozprávať.
MFK Ružomberok - FK DAC Dunajská Streda 1:1
1 414 divákov
Pre Ružomberok je prestupové obdobie iba iný názov pre leto. Kto čaká nejaký zaujímavý príchod, ten stále verí diaľnici z Bratislavy do Košíc do roku 2010. Z Liberca prišiel hosťovať ivan Krajčírik, z Prešova sa vrátil Filip Souček a klub stále pokračuje na svojej slovensko - českej ceste.
DAC sa v tejto sezóne rozhodil posilniť Slovan. Ten bratislavský Popovičom, Slovan Liberec zase prevzal Braňo Fodrek. Van Daeleho úchylku v neslovenskom trénerovi ukojí Robert Klauss.
Z klubu odišiel aj Kiko Herc, Alex Mendez, Mark Csinger a klub sa znovu snažil priniesť posily, ktoré kým si fanúšik zapamätá, stihnú o rok znovu odísť. Záujem je o Ramadana a veľký prestup do Schalke má na stole Tuboly.
VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Dunajská Streda
Zaujímavo znie ľavý bek Simen Juklerod a na pravú stranu mu prišiel pomáhať Slovinec Žan Trontejl. Teraž už len sledovať, ako to oni vznešene volajú, letnú pohárovú jazdu. V prvom zápase doma proti Mostaru to vyšlo. Ale to nebol ten Mostar, s ktorým hrá Slovan 4-krát do roka.
Obidvaja tréneri priznal, že toto bol jeden ťažký zápas. Rovnaké pocity človeka premohli, keď ho pozeral. Striel ako v Normandii, ale všetko to bolo také utrápené.
Až sa dostal za obranu Ramadan, Krajčírik vybiehal ešte od Liberca a Ammar otvoril skóre zápasu, ktorý vyzeral na to, že bude bez gólov do ďalšej výmeny lavičiek na miestnom štadióne.
Prehrávajúci Ružomberok poslal do hry celú stovežatú a rozhodlo ťahanie za dres v 95. minúte a faul na samého seba premenil Boďa.
MŠK Žilina - FC Košice 4:4
2 030 divákov
Pri Žiline treba počkať, kým vypadne z Európy a začnú sa možno hýbať kocky. Sváčeka v bráne nahradí Šipoš z Košíc a do Bystrice klub pustil Szántha. Inak nič, Karol Belaník už začína byť určite netrpezlivý.
Košice nemajú akadémiu, z ktorej môžu každú stredu vytiahnuť 5 hráčov do Áčka bez toho, aby si to niekto všimol. A tak klub priniesol Lichého s Maximom Mateášom zo Slovana a Kevora Palumetsa z Podbrezovej.
K tomu pekne vyčistili kabínu a sme zvedaví, ako sa bude mužstvu dariť bez toho, aby Petrovi Černákovi niekto vypracoval bodový hendikep.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Košice
Hneď v prvom kole sa chalani v repríze finále Slovnaft Cupu opustili ako Blaha na Facebooku a videli sme 8 gólov. V Trnave to podľa všetkého človek uvidí tak za 2 mesiace dokopy. A to všetko aj s tým, že Pavol Staňo trochu pretočil zostavu na odvetu do Katovíc, kam si Žilina nesie náskok 2:1.
Zápas začal Hranica tak, že každý ďalší gól už po tom jeho vyzeral obyčajne. Spoza hranice šestnástky to trafil naozaj exportne. Podobne ako o 10 minút Kakay Okálovu ruku v šestnástke a Čerepkai ukázal, že keď to človek vie kopnúť, vyzerajú penalty naozaj ľahko.
Neviem, či sa hráči pred zápasom dohodli na tom, že to v nedeľu bude lietať ako drony na Moskvu, ale po Kašovom brvne to Galovič obalil na 1:2. Šípoš sa aspoň dobre preletel.
V druhom polčase sa na štadióne nudili možno len v bufete pri počítaní transakčnej dane. Floreov gól na 2:2 bol z tých ľahších, keďže len dorazil vyrazenú strelu a na 3:2 mohol dať Ďatko, ktorý si akciu krásne pripravil a vychytal ho až Dabrowski.
Žilina bola v laufe a v 62. minúte vyšla akcia po osi Faško - Homet. Faško poslal na zadnú nadýchaný center, ktorý Španiel akrobaticky upratal do sita.
Do konca zápasu už sa Homet gólovo striedal s Aleksom Marašom. Tomu to na 3:3 exkluzívne pripravil Lichý, ale Homet po Bariho prihrávke stihol ešte dať na 4:3. Posledné slovo mal útočník hostí, ktorý vykrútil Kašu a body sa delili.
AS Trenčín - KFC Komárno 1:1
1 289 divákov
Trenčínu sa od zimných predajov dýcha oveľa lepšie, po novom majú na dresoch aj nového sponzora a pridávajú sa do klubu mužstiev, ktoré sponzoruje jedna z 200 stávkových kancelárií v krajine.
V klube už sa fanúšikom nepredvedie Cody David, Sean Goss, Doesburg, Bagin, ani Jesse Khan. A je dosť možné, že ani Hugo Pavek, ktorý síce bol spájaný so Slovanom a už aj stihol debutovať v repre, ale klub ho pre istotu preradil do Béčka.
V čase, keď ide celá krajina gréckou cestou, pokračuje Trenčín tou holandskou. Do Groningenu prestúpil Nikolas Brandis.
Z príchodov zaujalo hlavne meno Zirkzee. Nie nie, Rybníčkovci nepredali celý hmotný majetok Pohody, ide len o brata hráča Manchestru United. Návrat z Trnavy ohlásil aj Kubo Paur.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Komárno
Najväčšou posilou Komárna je nový štadión, ktorý sa stihol dokončiť a klub tak môže pokračovať v Niké lige. Jano Bernát sa ukazuje, že obľubuje hrávať domáce zápasy na novom štadióne.
Po vypadnutí Prešova prišiel práve na juh krajiny. Vrátil sa aj Kubo Sylvestr. Z odchodov potešil Zyen Jones, zaujímavý je Elvis Mashike, ktorý vymení Komárno za Michalovce.
Trenčín v prvom zápase zaujal. Do zostavy sa síce dostal Hugo Pavek, ale po zápase dostal od trénera Moniza taký diss, že do Fantasy by som si ho už nedával. Moniz dokonca nazval tento výkon Trenčína najhorším za pol roka.
A to pritom domáci išli do vedenia možno aj gólom mesiaca, keď to Poom nekompromisne zavesil za Dlubáča.
Ale Komárno bolo lepšie a pokojnejšie na lopte. Moment zápasu prišiel v 66. minúte, keď Masaryk znovu preradil Pavek do béčka.
Pravý bek Trenčína predstieral bránenie prvé 4 sekundy súboja a zvyšok akcie už len vyklusal popri gólovom útočníkovi Komárna.
FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:0
747 divákov
Najviac zábavy mali v Podbrezovej. Klub to znovu skúša, aby raz objavil nový predajný artikel. V klube skončil Matúš Marcin, Matej Oravec a prestupy vyšli Galčíkovi, Palumetsovi a Juričkovi. Príchody vyzerajú zaujímavo.
Martin Chrien prinesie skúsenosti a na zápasy bez divákov je z Ružomberka zvyknutý. Karlo Miljanič z Košíc, Matúš Rusnák z Ostravy a Martin Trnovský zo Slovana môžu byť na ligu dostatočné.
VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová -Michalovce
Na opačnom konci prestupovej tabuľky sú Michalovce. Asi nadviažu na svoju tradíciu septembrových prestupov. V klube už nebehá Ramos, Begala, Danko, ani Hugo Ahl. Z posíl vie človek bez čítania transfermarketu povedať iba Elvisa.
Nová sezóna, rovnaký Radek Šiler. Český útočník ju otvoril gólom a už teraz je jasné, že Anton Šoltis sa medzi jeho fanúšikov nezaradí. Radek mal pri schádzaní z ihriska znovu využiť svoj dar slova, ktorý nasmeroval na lavičku hostí.
Rovnako ako nasmeroval Pauschek svoju bombu v 10. minúte na Trnovského. Dvaja ex-slovanisti sa tak pekne pozdravili. V 14. minúte bol Pauschek pri bránení v kontakte s Demlom, ktorý sa na zem zvalil, ale Královič sa nenechal nalákať.
Bombu do brvna poslal za hostí Elvis, ale v 25. minúte si lopta v šestnástke našla Šilera a ten ju poslal za Jakubecha. No a na 2:0 dávalo už tradičné ligové meno. Faško. Šimon. Neviem, čo tí chalani robili s tými ľavačkami, ale ako to Šimon poslal za Jakubecha, to bola krása.
A to ešte do polčasu mal dve šance Miljanič. Pri prvej zakopol sám o seba, pri druhej už kryl Jakubech.
V druhom polčase už boli hostia hlavou niekde ako Pavek a Podbrezová sa na nich valila každých 5 minút. Dve-tri prihrávky, pas pod seba a zahodená šanca. Tak nejak by sa dala opísať taktika domácich.