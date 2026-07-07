    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Atlanta
    18:00
    Egypt
    Egypt
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Argentína - Egypt, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Argentína - Egypt: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Argentína - Egypt: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|7. júl 2026 o 15:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z osemfinále na MS vo futbale 2026: Argentína - Egypt.

    Argentína a Egypt dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Argentína - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
    07.07.2026 o 18:00
    Argentína
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Egypt
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní osemfinálového zápasu z MS vo futbale medzi Argentínou a Egyptom. Zverenci trénera Scaloniho sa v šestnásťfinále MS poriadne natrápili s prekvapením turnaja Kapverdami. Svojho súpera zdolali 3:2 až po predĺžení. Egypt odohral mimoriadne náročný zápas proti Austrálii. Po remíze 1:1 museli rozhodnúť pokutové kopy, ktoré zvládli lepšie hráči z afrického kontinentu. Argentína je dnes jasným favoritom, ale bude to musieť potvrdiť na ihrisku. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    07.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Atlanta | Atlanta
    07.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Vancouver | Vancouver

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

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    MS vo futbale 2026

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    Lionel Messi.
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    dnes 17:11
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Argentína - Egypt, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE