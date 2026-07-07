ONLINE: Argentína - Egypt, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Argentína a Egypt dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Argentína - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
07.07.2026 o 18:00
Argentína
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Egypt
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní osemfinálového zápasu z MS vo futbale medzi Argentínou a Egyptom. Zverenci trénera Scaloniho sa v šestnásťfinále MS poriadne natrápili s prekvapením turnaja Kapverdami. Svojho súpera zdolali 3:2 až po predĺžení. Egypt odohral mimoriadne náročný zápas proti Austrálii. Po remíze 1:1 museli rozhodnúť pokutové kopy, ktoré zvládli lepšie hráči z afrického kontinentu. Argentína je dnes jasným favoritom, ale bude to musieť potvrdiť na ihrisku. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Semifinále
Finále