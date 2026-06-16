    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina I
    New York
    21:00
    Senegal
    Senegal
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Francúzsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

    Francúzsko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Francúzsko - Senegal: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|16. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny I na MS vo futbale 2026: Francúzsko - Senegal.

    Francúzsko a Senegal dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Francúzsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
    16.06.2026 o 21:00
    1. kolo
    Francúzsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Senegal
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny I zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.

    Francúzsko bude opäť patriť k najväčším ašpirantom na celkový triumf. V Katare to po neúspešnom penaltovom rozstrele s Argentínou nevyšlo, no ak sa Francúzi dostanú do finále aj tento rok, stanú sa len tretím tímom v histórii, ktorý sa prebojoval do troch finále MS za sebou.

    Senegal sa kvalifikoval na tretí šampionát v rade a celou kvalifikáciou prešiel bez prehry, keď z 10 zápasov vyhral až sedem a len v troch remizoval. Tri účasti na MS za sebou sú aktuálne najdlhšou sériou medzi africkými krajinami, no ani v jednom z týchto troch prípadov sa Senegal nedostal ďalej ako do osemfinále. Najväčší úspech dosiahol v roku 2002, keď postúpil do štvrťfinále.

    Francúzsko je tu určite favorizované, no zaujímavosťou je, že jediný vzájomný zápas týchto dvoch krajín vyhral práve Senegal a to v už spomínanom roku 2002 (1:0). Otázkou tak zostáva, podarí sa dnes Francúzom pripísať svoje prvé víťazstvo nad Senegalom?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    IrakIrakIRQ
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SenegalSenegalSEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa.
    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa.
    Brankár Mexika je držiteľom rekordu s Ronaldom a Messim: Odchádzam so vztýčenou hlavou
    dnes 19:13
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