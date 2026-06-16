ONLINE: Francúzsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

Francúzsko a Senegal dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
16.06.2026 o 21:00
1. kolo
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Senegal
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny I zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.
Francúzsko bude opäť patriť k najväčším ašpirantom na celkový triumf. V Katare to po neúspešnom penaltovom rozstrele s Argentínou nevyšlo, no ak sa Francúzi dostanú do finále aj tento rok, stanú sa len tretím tímom v histórii, ktorý sa prebojoval do troch finále MS za sebou.
Senegal sa kvalifikoval na tretí šampionát v rade a celou kvalifikáciou prešiel bez prehry, keď z 10 zápasov vyhral až sedem a len v troch remizoval. Tri účasti na MS za sebou sú aktuálne najdlhšou sériou medzi africkými krajinami, no ani v jednom z týchto troch prípadov sa Senegal nedostal ďalej ako do osemfinále. Najväčší úspech dosiahol v roku 2002, keď postúpil do štvrťfinále.
Francúzsko je tu určite favorizované, no zaujímavosťou je, že jediný vzájomný zápas týchto dvoch krajín vyhral práve Senegal a to v už spomínanom roku 2002 (1:0). Otázkou tak zostáva, podarí sa dnes Francúzom pripísať svoje prvé víťazstvo nad Senegalom?
Francúzsko bude opäť patriť k najväčším ašpirantom na celkový triumf. V Katare to po neúspešnom penaltovom rozstrele s Argentínou nevyšlo, no ak sa Francúzi dostanú do finále aj tento rok, stanú sa len tretím tímom v histórii, ktorý sa prebojoval do troch finále MS za sebou.
Senegal sa kvalifikoval na tretí šampionát v rade a celou kvalifikáciou prešiel bez prehry, keď z 10 zápasov vyhral až sedem a len v troch remizoval. Tri účasti na MS za sebou sú aktuálne najdlhšou sériou medzi africkými krajinami, no ani v jednom z týchto troch prípadov sa Senegal nedostal ďalej ako do osemfinále. Najväčší úspech dosiahol v roku 2002, keď postúpil do štvrťfinále.
Francúzsko je tu určite favorizované, no zaujímavosťou je, že jediný vzájomný zápas týchto dvoch krajín vyhral práve Senegal a to v už spomínanom roku 2002 (1:0). Otázkou tak zostáva, podarí sa dnes Francúzom pripísať svoje prvé víťazstvo nad Senegalom?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body