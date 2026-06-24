ONLINE: Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Česko a Mexiko dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
25.06.2026 o 03:00
3. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Mexiko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00. Dnes ráno budeme sledovať zápas MS vo futbale medzi Českom a domácim Mexikom. Česi zatiaľ nepredvádzajú na turnaji dobré výkony. V prvom zápase podľahli po vyrovnanom priebehu Južnej Kórei tesne 1:2. Následne remizovali s Juhoafrickou republikou 1:1. Ak chcú zverenci Miroslava Koubeka postúpiť musia dnes zvíťaziť. Mexiko dokázalo vyhrať obidva zápasy. Najprv zdolalo JAR 2:0 a následne porazilo Južnú Kóreu tesne 1:0. Mexiko už má istý postup a aj prvé mieste v skupine. Úvodný výkop je naplánovaný na 03:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body