    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina A
    Mexiko City
    03:00
    Mexiko
    Mexiko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

    Česko - Mexiko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Česko - Mexiko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS vo futbale 2026: Česko - Mexiko.

    Česko a Mexiko dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    25.06.2026 o 03:00
    3. kolo
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Mexiko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00. Dnes ráno budeme sledovať zápas MS vo futbale medzi Českom a domácim Mexikom. Česi zatiaľ nepredvádzajú na turnaji dobré výkony. V prvom zápase podľahli po vyrovnanom priebehu Južnej Kórei tesne 1:2. Následne remizovali s Juhoafrickou republikou 1:1. Ak chcú zverenci Miroslava Koubeka postúpiť musia dnes zvíťaziť. Mexiko dokázalo vyhrať obidva zápasy. Najprv zdolalo JAR 2:0 a následne porazilo Južnú Kóreu tesne 1:0. Mexiko už má istý postup a aj prvé mieste v skupine. Úvodný výkop je naplánovaný na 03:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    2
    2
    0
    0
    3:0
    6
    V
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0 - 0
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    2 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Assim Madibo (vľavo)
    Assim Madibo (vľavo)
    Likvidačný faul má dohru. FIFA hráča Kataru nekompromisne suspendovala
    dnes 21:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Assim Madibo (vľavo)
    Assim Madibo (vľavo)
    Likvidačný faul má dohru. FIFA hráča Kataru nekompromisne suspendovala
    dnes 21:30
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