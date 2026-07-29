Slovan doma nepremrhal výhodnú pozíciu. Na postup mu stačila aj remíza

Liga majstrov -odveta 2. predkola
ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi 1:1 (1:0)
Góly: 44. Kucharevič – 51. Sicharulašvili
Rozhodcovia: Ciochirca - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.), ŽK: Cruz, Blackman - Načchebia, Cafe, Dadiani
Diváci: 17 867
Slovan: Popovič - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (63. Ibrahim), Pokorný, Gajdoš (70. Macuoka) - Maroš (70. Mustafič), Kucharevič (84. Tomáško), Yirajang (63. Zuberu)
Iberia: Makaridze - Džindžolava, Selimovic, Amisulašvili, Kobuladze (75. Bočorišvili) - Kucia (55. Bartišvili), Kardava (55. Alhassan), Dadiani - Cafe (64. Dzagania), Načchebia, Sicharulašvili (75. Ende)
/prvý zápas 2:0, Slovan postúpil do 3. predkola/
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. V odvete 2. predkola remizovali na domácej pôde s FC Iberia 1999 Tbilisi 1:1. Prvý zápas Slovan vyhral 2:0.
Ďalším súperom bratislavského klubu bude AIF Mjällby zo Švédska, ktorý vyradil Lincoln Red Imps z Gibraltáru.
Slovan išiel do odvety s náskokom 2:0, ktorý si vypracoval minulý týždeň v utorok v metropole Gruzínska.
V závere prvého polčasu stredajšieho stretnutia otvoril skóre Mykola Kucharevič a v úvode druhého odpovedal Nika Sicharulašvili.
„Belasých“ tak s istotou čaká európska jeseň. Ich ďalšou prekážkou bude tím, ktorý vlani senzačne získal premiérový švédsky titul a v máji triumfoval aj v tamojšom pohári.
Mjällby v 2. predkole vyradilo Lincoln Red Imps po víťazstve 3:0 vo Švédsku a remíze 0:0 v Gibraltári. Prvé zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta, zatiaľ čo odveta v Bratislave sa uskutoční 11. augusta.
Priebeh zápasu
I. polčas:
„Belasí“ mali od úvodu viac hry a dostávali sa do šancí. Pri absencii Šporara nastúpil na hrote útoku Kucharevič, ktorý v 7. minúte z ľavého krídla šikovne preloboval brankára Makaridzeho a bránu neminul o veľa.
Ďalšie dve príležitosti mal Maroš. V 12. minúte z pravej strany šestnástky obaľovačkou netrafil bránu a o chvíľu neskôr po ďalšej rýchlej akcii a nezištnej prihrávke Yirajanga jeho strelu z vyloženej gólovej pozície zblokoval kapitán hostí Džindžolava.
V 35. minúte trafil Cruz z priameho kopu brvno, ale v 44. minúte sa už takmer 18-tisíc divákov na Tehelnom poli radovalo.
Po obrannom zákroku Selimovica sa pohotovo hlavou presadil zblízka Kucharevič. Domáci zakončili prvé dejstvo ďalšou peknou akciou a na jej konci trafil brankára Martinez, ktorý si odkrútil európsku premiéru v drese Slovana.
II. polčas:
V bráne domácich dostal na rozdiel od duelu v Tbilisi prednosť Popovič, ktorý v prvom polčase veľa práce nemal, no v úvode druhého inkasoval.
VIDEO: Tréner Slovana Yaya Touré zhodnotil zápas proti Iberii
V 51. minúte ho strelou spoza šestnástky k tyči po jeho pravici prekonal Sicharulašvili. Iberia pohrozila opäť v 58. minúte, keď po rohovom kope hlavičkoval tesne vedľa Cafe. V porovnaní s prvým polčasom videli diváci vyrovnanejší futbal.
Toureho zverenci sa do ďalšej šance dostali až v 70. minúte zásluhou striedajúcich hráčov. Makaridze vyrazil strelu Ibrahima spoza pokutového územia a následne zneškodnil dorážku Macuoku.
Slovenský majster v závere stretnutia kontroloval postupové skóre a postupovú misiu dotiahol do úspešného konca.
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana: „Myslím si, že sme mali príliš veľa šancí, strácali sme pokoj keď sme mohli skórovať. Veľa vecí sme nedokončili. Ale výsledok berieme, neprehrali sme. Začali sme veľmi dobre v druhom polčase, potom sa na nás prejavila únava.“
Kenan Bajrič, kapitán Slovana: „Bol to ťažký zápas, súper na nás tlačil a museli sme ísť naplno do konca. My sme chceli dať čo najskôr gól, aby sme sa upokojili, to sa nám podarilo v druhom, ale dostali sme gól a skomplikovali sme si to. Musíme sa naučiť zvládať tieto veci. Ale sme spokojný s výsledkom.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Fyzicky to bol náročný duel, veľa behania, bolo teplo, takže nebolo to úplne ľahké. Našťastie sme to zvládli do úspešného konca a postúpili sme, čo bol náš najväčší cieľ. Vyrovnali na 1:1, ale stále sme mali dvojgólový náskok, takže snažili sme sa to udržať, byť sústredení. Nebolo to jednoduché, oni držali loptu, my sme boli na dne síl, ale ubránili sme to. Musíme ukázať v druhom polčase sebavedomejšiu stránku, pretože bez lopty tam toho bolo málo a s loptou ešte menej, takže musíme byť lepší. Prvý polčas bol fajn, ale musíme zlepšiť ešte veľa vecí.“
Mykola Kucharevič, útočník a strelec gólu Slovana: „Som veľmi vyčerpaný, pretože zápas bol náročný, intenzívny a bolo horúco. Takže som vyčerpaný, ale šťastný, keďže sme postúpili. Výkon bol celkom dobrý, ale žiaľ, nepodarilo sa nám zvíťaziť. To nás trochu mrzí, lebo pred našimi fanúšikmi sme chceli zvíťaziť, ale najdôležitejšie je, že ideme ďalej. Budeme pokračovať v práci.“