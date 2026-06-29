    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Houston
    19:00
    Japonsko
    Japonsko
    PrehľadPreviewThiagoOnline prenos

    ONLINE: Brazília - Japonsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Brazília - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026
    Brazília - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026 (Autor: Sportnet)
    Sportnet|29. jún 2026 o 16:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Brazília - Japonsko.

    Brazília a Japonsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Brazília - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/32 finále 2025/2026
    29.06.2026 o 19:00
    Brazília
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Japonsko
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Brazília a Japonsko.

    Brazília postúpila do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod remizovala s Marokom 1:1, no následne naplno ukázala svoju silu, keď zdolala Haiti 3:0 a v závere skupinovej fázy si poradila aj so Škótskom rovnakým výsledkom 3:0.

    Japonsko obsadilo vo svojej skupine druhé miesto a na turnaji zatiaľ neprehralo. Na úvod remizovalo s Holandskom 2:2, následne deklasovalo Tunisko 4:0 a v poslednom zápase si body podelilo so Švédskom po remíze 1:1.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Česká reprezentácia prišla o trénera. Koubek po neúspešných MS rezignoval
    dnes 17:37
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Brazília - Japonsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE