ONLINE: Brazília - Japonsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Brazília a Japonsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Brazília - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/32 finále 2025/2026
29.06.2026 o 19:00
Brazília
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Japonsko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Brazília a Japonsko.
Brazília postúpila do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod remizovala s Marokom 1:1, no následne naplno ukázala svoju silu, keď zdolala Haiti 3:0 a v závere skupinovej fázy si poradila aj so Škótskom rovnakým výsledkom 3:0.
Japonsko obsadilo vo svojej skupine druhé miesto a na turnaji zatiaľ neprehralo. Na úvod remizovalo s Holandskom 2:2, následne deklasovalo Tunisko 4:0 a v poslednom zápase si body podelilo so Švédskom po remíze 1:1.
Brazília postúpila do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny. Na úvod remizovala s Marokom 1:1, no následne naplno ukázala svoju silu, keď zdolala Haiti 3:0 a v závere skupinovej fázy si poradila aj so Škótskom rovnakým výsledkom 3:0.
Japonsko obsadilo vo svojej skupine druhé miesto a na turnaji zatiaľ neprehralo. Na úvod remizovalo s Holandskom 2:2, následne deklasovalo Tunisko 4:0 a v poslednom zápase si body podelilo so Švédskom po remíze 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.