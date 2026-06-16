ONLINE: Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

Argentína a Alžírsko dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
17.06.2026 o 03:00
1. kolo
Argentína
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Alžírsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní futbalového prenosu z MS vo futbale medzi Argentínou a Alžírskom. V skupine J sa nachádza Rakúsko a Jordánsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 03:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Nominácia Argentíny na MS 2026.
Brankári: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)
Obrancovia: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica Lisabon), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Medina (Atlético Madrid)
Stredopoliari: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Štrasburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool FC), Enzo Fernández (Chelsea FC)
Útočníci: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como Calcio), Juan Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Miláno)
Nominácia Alžírska na MS 2026.
Brankári: Oussama Benbot (USM Alžír), Melvin Mastil (Nyon), Abdelatif Ramdane (MC Alžír), Luca Zidane (Granada)
Obrancovia: Achref Abada (USM Alžír), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Dortmund), Samir Chergui (FC Paríž), Jaouen Hadjam (Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis)
Stredopoliari: Houssem Aouar (Al Ittihád Džidda), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Frankufrt), Ibarhaim Maza (Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Enschede)
Útočníci: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Győr), Adil Boulbina (Al Duhail Dauha), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), Riyad Mahrez (Al Ahli Džidda)
Nominácia Argentíny na MS 2026.
Brankári: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)
Obrancovia: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica Lisabon), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Medina (Atlético Madrid)
Stredopoliari: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Štrasburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool FC), Enzo Fernández (Chelsea FC)
Útočníci: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como Calcio), Juan Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Miláno)
Nominácia Alžírska na MS 2026.
Brankári: Oussama Benbot (USM Alžír), Melvin Mastil (Nyon), Abdelatif Ramdane (MC Alžír), Luca Zidane (Granada)
Obrancovia: Achref Abada (USM Alžír), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Dortmund), Samir Chergui (FC Paríž), Jaouen Hadjam (Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis)
Stredopoliari: Houssem Aouar (Al Ittihád Džidda), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Frankufrt), Ibarhaim Maza (Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Enschede)
Útočníci: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Győr), Adil Boulbina (Al Duhail Dauha), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), Riyad Mahrez (Al Ahli Džidda)
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body