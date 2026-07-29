Medzi rovesníkmi v Európe dominuje. Prečo je Stuttgart pre Sauera správna voľba?

Leo Sauer.
Leo Sauer. (Autor: TASR/AP)
Martin Kozinka|29. júl 2026 o 16:40
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Nemecký tréner túžil po Leovi Sauerovi.

Najväčší slovenský futbalový talent súčasnosti Leo Sauer robí kariérny krok vpred. Zahrá si v jednej z piatich najlepších ligových súťaží na svete.

Nemecký VfB Stuttgart za neho podľa tamojších médií zaplatil holandskému Feyenoordu 12,5 milióna eur, pričom ďalších 4,5 milióna eur je v bonusoch.

Slovenský krídelník podpísal v metropole Švábska kontrakt do roku 2031. 

„Cítim sa skvele, že môžem byť súčasťou takéhoto významného klubu. VfB má veľkú kvalitu, tradície a obrovskú fanúšikovskú základňu," povedal pre klubový web.

Sauer sa v sezóne 2026/2027 stane 31. hráčom v ére samostatnosti Slovenska, ktorý si zahrá nemeckú najvyššiu súťaž. Bude však prvý, kto sa predstaví v drese VfB Stuttgart.

Najdrahšie slovenské prestupy:

1. Milan Škriniar: 34 miliónov eur (2017, Sampdoria --> Inter Miláno)

2. Dávid Hancko: 26 miliónov eur (2025, Feyenoord --> Atlético Madrid)

3. Stanislav Lobotka: 24 miliónov eur (2019, Celta Vigo --> Neapol)

4. Marek Hamšík: 20 miliónov eur (2018, Neapol --> Jifang)

5. Vratislav Greško: 16 miliónov eur (2002, Inter Miláno --> Parma)

6. Leo Sauer: 12,5 milióna eur (2026, Feyenoord --> Stuttgart)

Zdroj: Transfermarkt

Stuttgart ho vyfúkol konkurencii

Podľa informácií nemeckého Sky Sports sa o Sauera zaujímal aj taliansky AS Rím či portugalská Benfica. Bol to ale nemecký Hoffenheim, ktorý mal o neho najväčší záujem.

Stuttgart ich ponuku prekonal a slovenský futbalista stane treťou letnou posilou VfB po príchodoch brankára Mariusa Funka a stredopoliara Grischu Prömela.

Klub si tiež uplatnil opciu na ofenzívneho stredopoliara Bilala El Khannoussa, ktorý vlani v Stuttgarte len hosťoval a za jeho služby Nemci zaplatili Leicestru City pätnásť miliónov eur.

Práve Maročan Bilal El Khannouss a nemecký krídelník Jamie Leweling sú možno na odchode. Nemecké médiá spomínajú záujem zo zahraničia, ale aj viacerých nemeckých klubov.

Leo Sauer v drese Stuttgartu
Leo Sauer v drese Stuttgartu (Autor: VfB Stuttgart 1893)

Aj to má byť jeden z dôvodov, prečo Stuttgart siahol po Sauerovi. Ďalším dôvodom je nahustený program, keďže sa klub v blížiacej sezóne predstaví v prestížnej Lige majstrov.

Bol to však najmä tréner Stuttgartu Sebastian Hoeness, ktorý veľmi túžil po slovenskom mladíkovi. Prečo?

Vynikal v štatistikách

Leo Sauer vlani v holandskej lige kraľoval v dátach frekvencii pohybu s loptou (26,7). Ide o pomer, ktorý ukazuje, ako často hráč vykonáva progresívny pohyb s loptou v pomere k celkovému držaniu lopty. 

V čom vyniká Leo Sauer medzi hráčmi do 21 rokov v siedmich najlepších ligách Európy?
V čom vyniká Leo Sauer medzi hráčmi do 21 rokov v siedmich najlepších ligách Európy? (Autor: DataMB)

Presnejšie zaznamenáva počet progresívnych pohybov na sto dotykov alebo držaní lopty. Táto štatistika vraví o tom, ako často sa hráč posúva s loptou vpred sám namiesto okamžitej prihrávky.

V top siedmich európskych ligách by sme nenašli hráča v kategórii do 21 rokov, ktorý by bol v tomto smere lepší.

V priemere na 90 minút Sauer vyniká v tejto kategórii aj v úspešných driblingoch (4,3), progresívnych pohyboch s loptov (5,7) či úspešných útočných súbojoch (5,9).

Ako hrá Stuttgart?

„Hoeness robí mladých hráčov lepšími," povedal v minulosti pre Sportnet Danny Galm, novinár zo Zeitungsverlag Waiblingen. „Tím prevzal v apríli 2022, keď bol na spodku tabuľky, dokázal sa vyhnúť zostupu a nakoniec ho priviedol do Ligy majstrov. Nikto to nečakal," dodal.

Tréner Stuttgartu Sebastian Hoeness.
Tréner Stuttgartu Sebastian Hoeness. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Mnohých hráčov Stuttgartu posunul na vyššiu úroveň. Napríklad ofenzívni hráči Chris Führich, Jamie Leweling, Deniz Undav a Maximilian Mittelstädt, ktorý sa za posledné roky prebojovali do nemeckého národného tímu.

Tím Sebastiana Hoenessa hrá intenzívny a proaktívny futbal zameraný na kontrolu lopty a trpezlivú výstavbu útokov, zatiaľ čo v defenzívnej činnosti jeho hráči intenzívne pressujú. Ide o štýl, ktorý by mal Sauerovi svedčiť.

Krídelní hráči si často vymieňajú pozície s krajnými obrancami. Zatiaľ čo sa obranca tlačí vyššie popri čiare, krídelník sa zasúva dovnútra ihriska.

O Führicha sa zaujímal aj Bayern Mníchov

VfB nepatrí medzi tímy, ktoré hrajú na dlhé lopty. Naopak, pri postupných útokoch si hráči posúvajú loptu na krátku vzdialenosť a centre do šestnástky súperov prichádzajú až vo finálnej tretine ihriska (5,2 úspešného centra na zápas, 3. najlepší priemer vlani v Bundeslige, pozn. red.).

Hráči Stuttgartu priemerovali len 6,1 úspešného driblingu na zápas (8. v Bundeslige). To by sa malo s príchodom Sauera zmeniť.

Na snímke zľava Kenan Bajrič, Guram Kašia (obaja Slovan) a Chris Fuhrich (Stuttgart) počas zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 21. januára 2025 v Bratislave.
Na snímke zľava Kenan Bajrič, Guram Kašia (obaja Slovan) a Chris Fuhrich (Stuttgart) počas zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 21. januára 2025 v Bratislave. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Kouč Hoeness využíva primárne dve formácie: 4-2-3-1 a 3-4-2-1. Na pravom krídle má spoľah v Jamiem Lewelingovi. 

Na ľavej strane je zasa nespornou jednotkou Christian Führich, o ktorého sa za posledné dva roky zaujímal každý popredný klub v Nemecku. Od Bayernu Mníchov, cez Borussiu Dortmund až po Lipsko s Leverkusenom.

Do leta 2024 mal nastavenú výstupnú klauzulu vo výške 22 miliónov, ktorá však vypršala a rozhodol sa zostať. V minulosti opustili Stuttgart práve pre klauzulu hráči ako Serhou Guirassy alebo Waldemar Anton, ktorí obliekajú dres Borussie Dortmund.

Najčastejšie striedajúci hráč

V porovnaní s Führichom zaznamenal Sauer vo vlaňajšej sezóne len o tri progresívne vedenia lopty menej (99 k 96), no mal o šesť úspešných driblingov viac (71 k 65).

Takisto má lepšiu úspešnosť v osobných súbojoch. Či už na zemi alebo vo vzduchu.

(Autor: SofaScore)

Sauer zrejme nebude prvou voľbou trénera na ľavej strane, no Führich bol vlani najčastejšie striedajúcim hráčom z ihriska (20-krát) v zostave Sebastiana Hoenessa.

Stuttgart plánuje priviesť ešte jedného hráča do ofenzívy. Útočníka Dženana Pejčinoviča z druholigového Wolfsburgu.

Sauer sa naposledy objavil na trávniku v marci tohto roka, keď si prinavrátil zranený sval počas barážového zápasu v boji o postup na MS vo futbale s Kosovom.

V súčasnosti je ale fit a pripravený odštartovať nový ročník v novom drese.

Letný plán VfB Stuttgart:

29. júl: Prípravný zápas vs. Kickers Offenbach

1. august: Prípravný zápas vs. Paris FC

3.-7. august: Tréningový kemp v Grassau am Chiemsee

8. august: Prípravný zápas vs. Everton FC

15. august: Prípravný zápas vs. Fulham FC

21. august: 1. kolo Nemeckého pohára vs. Hansa Rostock

28. august: 1. kolo Bundesligy vs. Bayern Mníchov

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    Leo Sauer.analýza
    Leo Sauer.analýza
    Medzi rovesníkmi v Európe dominuje. Prečo je Stuttgart pre Sauera správna voľba?
    Martin Kozinkadnes 16:401
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