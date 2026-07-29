Medzi rovesníkmi v Európe dominuje. Prečo je Stuttgart pre Sauera správna voľba?

Najväčší slovenský futbalový talent súčasnosti Leo Sauer robí kariérny krok vpred. Zahrá si v jednej z piatich najlepších ligových súťaží na svete.
Nemecký VfB Stuttgart za neho podľa tamojších médií zaplatil holandskému Feyenoordu 12,5 milióna eur, pričom ďalších 4,5 milióna eur je v bonusoch.
Slovenský krídelník podpísal v metropole Švábska kontrakt do roku 2031.
„Cítim sa skvele, že môžem byť súčasťou takéhoto významného klubu. VfB má veľkú kvalitu, tradície a obrovskú fanúšikovskú základňu," povedal pre klubový web.
Sauer sa v sezóne 2026/2027 stane 31. hráčom v ére samostatnosti Slovenska, ktorý si zahrá nemeckú najvyššiu súťaž. Bude však prvý, kto sa predstaví v drese VfB Stuttgart.
Najdrahšie slovenské prestupy:
1. Milan Škriniar: 34 miliónov eur (2017, Sampdoria --> Inter Miláno)
2. Dávid Hancko: 26 miliónov eur (2025, Feyenoord --> Atlético Madrid)
3. Stanislav Lobotka: 24 miliónov eur (2019, Celta Vigo --> Neapol)
4. Marek Hamšík: 20 miliónov eur (2018, Neapol --> Jifang)
5. Vratislav Greško: 16 miliónov eur (2002, Inter Miláno --> Parma)
6. Leo Sauer: 12,5 milióna eur (2026, Feyenoord --> Stuttgart)
Zdroj: Transfermarkt
Stuttgart ho vyfúkol konkurencii
Podľa informácií nemeckého Sky Sports sa o Sauera zaujímal aj taliansky AS Rím či portugalská Benfica. Bol to ale nemecký Hoffenheim, ktorý mal o neho najväčší záujem.
Stuttgart ich ponuku prekonal a slovenský futbalista stane treťou letnou posilou VfB po príchodoch brankára Mariusa Funka a stredopoliara Grischu Prömela.
Klub si tiež uplatnil opciu na ofenzívneho stredopoliara Bilala El Khannoussa, ktorý vlani v Stuttgarte len hosťoval a za jeho služby Nemci zaplatili Leicestru City pätnásť miliónov eur.
Práve Maročan Bilal El Khannouss a nemecký krídelník Jamie Leweling sú možno na odchode. Nemecké médiá spomínajú záujem zo zahraničia, ale aj viacerých nemeckých klubov.
Aj to má byť jeden z dôvodov, prečo Stuttgart siahol po Sauerovi. Ďalším dôvodom je nahustený program, keďže sa klub v blížiacej sezóne predstaví v prestížnej Lige majstrov.
Bol to však najmä tréner Stuttgartu Sebastian Hoeness, ktorý veľmi túžil po slovenskom mladíkovi. Prečo?
Vynikal v štatistikách
Leo Sauer vlani v holandskej lige kraľoval v dátach frekvencii pohybu s loptou (26,7). Ide o pomer, ktorý ukazuje, ako často hráč vykonáva progresívny pohyb s loptou v pomere k celkovému držaniu lopty.
Presnejšie zaznamenáva počet progresívnych pohybov na sto dotykov alebo držaní lopty. Táto štatistika vraví o tom, ako často sa hráč posúva s loptou vpred sám namiesto okamžitej prihrávky.
V top siedmich európskych ligách by sme nenašli hráča v kategórii do 21 rokov, ktorý by bol v tomto smere lepší.
V priemere na 90 minút Sauer vyniká v tejto kategórii aj v úspešných driblingoch (4,3), progresívnych pohyboch s loptov (5,7) či úspešných útočných súbojoch (5,9).
Ako hrá Stuttgart?
„Hoeness robí mladých hráčov lepšími," povedal v minulosti pre Sportnet Danny Galm, novinár zo Zeitungsverlag Waiblingen. „Tím prevzal v apríli 2022, keď bol na spodku tabuľky, dokázal sa vyhnúť zostupu a nakoniec ho priviedol do Ligy majstrov. Nikto to nečakal," dodal.
Mnohých hráčov Stuttgartu posunul na vyššiu úroveň. Napríklad ofenzívni hráči Chris Führich, Jamie Leweling, Deniz Undav a Maximilian Mittelstädt, ktorý sa za posledné roky prebojovali do nemeckého národného tímu.
Tím Sebastiana Hoenessa hrá intenzívny a proaktívny futbal zameraný na kontrolu lopty a trpezlivú výstavbu útokov, zatiaľ čo v defenzívnej činnosti jeho hráči intenzívne pressujú. Ide o štýl, ktorý by mal Sauerovi svedčiť.
Krídelní hráči si často vymieňajú pozície s krajnými obrancami. Zatiaľ čo sa obranca tlačí vyššie popri čiare, krídelník sa zasúva dovnútra ihriska.
O Führicha sa zaujímal aj Bayern Mníchov
VfB nepatrí medzi tímy, ktoré hrajú na dlhé lopty. Naopak, pri postupných útokoch si hráči posúvajú loptu na krátku vzdialenosť a centre do šestnástky súperov prichádzajú až vo finálnej tretine ihriska (5,2 úspešného centra na zápas, 3. najlepší priemer vlani v Bundeslige, pozn. red.).
Hráči Stuttgartu priemerovali len 6,1 úspešného driblingu na zápas (8. v Bundeslige). To by sa malo s príchodom Sauera zmeniť.
Kouč Hoeness využíva primárne dve formácie: 4-2-3-1 a 3-4-2-1. Na pravom krídle má spoľah v Jamiem Lewelingovi.
Na ľavej strane je zasa nespornou jednotkou Christian Führich, o ktorého sa za posledné dva roky zaujímal každý popredný klub v Nemecku. Od Bayernu Mníchov, cez Borussiu Dortmund až po Lipsko s Leverkusenom.
Do leta 2024 mal nastavenú výstupnú klauzulu vo výške 22 miliónov, ktorá však vypršala a rozhodol sa zostať. V minulosti opustili Stuttgart práve pre klauzulu hráči ako Serhou Guirassy alebo Waldemar Anton, ktorí obliekajú dres Borussie Dortmund.
Najčastejšie striedajúci hráč
V porovnaní s Führichom zaznamenal Sauer vo vlaňajšej sezóne len o tri progresívne vedenia lopty menej (99 k 96), no mal o šesť úspešných driblingov viac (71 k 65).
Takisto má lepšiu úspešnosť v osobných súbojoch. Či už na zemi alebo vo vzduchu.
Sauer zrejme nebude prvou voľbou trénera na ľavej strane, no Führich bol vlani najčastejšie striedajúcim hráčom z ihriska (20-krát) v zostave Sebastiana Hoenessa.
Stuttgart plánuje priviesť ešte jedného hráča do ofenzívy. Útočníka Dženana Pejčinoviča z druholigového Wolfsburgu.
Sauer sa naposledy objavil na trávniku v marci tohto roka, keď si prinavrátil zranený sval počas barážového zápasu v boji o postup na MS vo futbale s Kosovom.
V súčasnosti je ale fit a pripravený odštartovať nový ročník v novom drese.
Letný plán VfB Stuttgart:
29. júl: Prípravný zápas vs. Kickers Offenbach
1. august: Prípravný zápas vs. Paris FC
3.-7. august: Tréningový kemp v Grassau am Chiemsee
8. august: Prípravný zápas vs. Everton FC
15. august: Prípravný zápas vs. Fulham FC
21. august: 1. kolo Nemeckého pohára vs. Hansa Rostock
28. august: 1. kolo Bundesligy vs. Bayern Mníchov