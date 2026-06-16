ONLINE: Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

ONLINE PRENOS: Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní zápasu skupiny I medzi Irakom a Nórskom. V skupine sa predstavia ešte mužstvá Senegalu a Francúzska. Úvodný výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Nominácia Iraku na MS 2026. Brankári: Ahmed Basil (Al-Shorta), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Fahad Talib (Al-Talaba) Obrancovia: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Akam Hashim (Al-Zawraa), Ahmed Maknzi (Al-Karma), Frans Putros (Persib), Mustafa Saadoon (Al-Quwa), Rebin Sulaka (Port), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Manaf Younis (Al-Shorta), Stredopoliari: Amir Al-Ammari (Cracovia), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Marko Farji (Venezia), Zidane Iqbal (FC Utrecht), Zaid Ismail (Al-Talaba), Ali Jassim (Al-Najma), Aimar Sher (Sarpsborg), Kevin Yakob (AGF) Útočníci: Mohanad Meme Ali (Dibba), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ahmed Qasem (Nashville SC), Ali Yousif (Al-Talaba) Nominácia Nórska na MS 2026. Brankári: Örjan Haskjold Nyland (FC Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (FC Watford) Obrancovia: Kristoffer Ajer (FC Brentford), Leo Östigard (FC Janov), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Björkan (FK Bodö-Glimt), Marcus Pedersen (FC Turín), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Sondre Langäs (Derby County), Henrik Falchener (FK Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Stredopoliari: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (FK Bodö-Glimt), Sander Berge (FC Fulham), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica Lisabon), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Antonio Nusa (RB Lipsko), Andreas Schjelderup (Benfica Lisabon), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Petter Hauge (FK Bodö-Glimt) Útočníci: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní zápasu skupiny I medzi Irakom a Nórskom. V skupine sa predstavia ešte mužstvá Senegalu a Francúzska. Úvodný výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Nominácia Iraku na MS 2026. Brankári: Ahmed Basil (Al-Shorta), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Fahad Talib (Al-Talaba) Obrancovia: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Akam Hashim (Al-Zawraa), Ahmed Maknzi (Al-Karma), Frans Putros (Persib), Mustafa Saadoon (Al-Quwa), Rebin Sulaka (Port), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Manaf Younis (Al-Shorta), Stredopoliari: Amir Al-Ammari (Cracovia), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Marko Farji (Venezia), Zidane Iqbal (FC Utrecht), Zaid Ismail (Al-Talaba), Ali Jassim (Al-Najma), Aimar Sher (Sarpsborg), Kevin Yakob (AGF) Útočníci: Mohanad Meme Ali (Dibba), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ahmed Qasem (Nashville SC), Ali Yousif (Al-Talaba) Nominácia Nórska na MS 2026. Brankári: Örjan Haskjold Nyland (FC Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (FC Watford) Obrancovia: Kristoffer Ajer (FC Brentford), Leo Östigard (FC Janov), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Björkan (FK Bodö-Glimt), Marcus Pedersen (FC Turín), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Sondre Langäs (Derby County), Henrik Falchener (FK Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Stredopoliari: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (FK Bodö-Glimt), Sander Berge (FC Fulham), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica Lisabon), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Antonio Nusa (RB Lipsko), Andreas Schjelderup (Benfica Lisabon), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Petter Hauge (FK Bodö-Glimt) Útočníci: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

( 0:0, 0:0 )

Tabuľka skupiny I

Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body