    Irak
    Irak
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina I
    Boston
    00:00
    Nórsko
    Nórsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

    Irak - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Irak - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|16. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny I na MS vo futbale 2026: Irak - Nórsko.

    Irak a Nórsko dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
    17.06.2026 o 00:00
    1. kolo
    Irak
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní zápasu skupiny I medzi Irakom a Nórskom. V skupine sa predstavia ešte mužstvá Senegalu a Francúzska. Úvodný výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Nominácia Iraku na MS 2026.

    Brankári: Ahmed Basil (Al-Shorta), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Fahad Talib (Al-Talaba)

    Obrancovia: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Akam Hashim (Al-Zawraa), Ahmed Maknzi (Al-Karma), Frans Putros (Persib), Mustafa Saadoon (Al-Quwa), Rebin Sulaka (Port), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Manaf Younis (Al-Shorta),

    Stredopoliari: Amir Al-Ammari (Cracovia), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Marko Farji (Venezia), Zidane Iqbal (FC Utrecht), Zaid Ismail (Al-Talaba), Ali Jassim (Al-Najma), Aimar Sher (Sarpsborg), Kevin Yakob (AGF)

    Útočníci: Mohanad Meme Ali (Dibba), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ahmed Qasem (Nashville SC), Ali Yousif (Al-Talaba)

    Nominácia Nórska na MS 2026.

    Brankári: Örjan Haskjold Nyland (FC Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (FC Watford)

    Obrancovia: Kristoffer Ajer (FC Brentford), Leo Östigard (FC Janov), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Björkan (FK Bodö-Glimt), Marcus Pedersen (FC Turín), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Sondre Langäs (Derby County), Henrik Falchener (FK Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

    Stredopoliari: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (FK Bodö-Glimt), Sander Berge (FC Fulham), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica Lisabon), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Antonio Nusa (RB Lipsko), Andreas Schjelderup (Benfica Lisabon), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Petter Hauge (FK Bodö-Glimt)

    Útočníci: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

    Tabuľka skupiny I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    IrakIrakIRQ
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SenegalSenegalSEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Partey.
    Thomas Partey.
    Vízová dráma pred MS. Ghana bez jednej zo svojich opôr v úvodnom zápase na turnaji
    dnes 20:15
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Partey.
    Thomas Partey.
    Vízová dráma pred MS. Ghana bez jednej zo svojich opôr v úvodnom zápase na turnaji
    dnes 20:15
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