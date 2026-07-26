Byť najlepším na svete je vážna vec, vraví Pogačar. Pred pár rokmi však jedol kebab a pil víno

Keď sa uznávaný britský cyklistický novinár Andy McGrath rozhodol napísať biografiu o Tadejovi Pogačarovi, knihe vybral príznačný názov: Nezastaviteľný.
Presne tak slovinský cyklista pôsobil aj na Tour de France 2026.
Vyhral päť etáp a v Paríži si rekordný piatykrát obliekol žltý dres pre víťaza najslávnejších pretekov. Napodobnil tak legendy tohto športu Jacquesa Anquetila, Bernarda Hinaulta, Miguela Induráina a Eddyho Merckxa.
McGrath tvrdí, že Pogačar zmenil cyklistiku ako takú. Počas uplynulých rokov dokázal, že je schopný vyhrať takmer akékoľvek preteky v cyklistickom kalendári – Grand Tours, jarné klasiky či majstrovstvá sveta.
Hoci sám priznáva, že byť najlepším cyklistom na svete je vážna vec, vyniká uvoľnenou osobnosťou chlapíka, ktorý si jednoducho užíva život.
Na jednej strane cyklistický velikán, na druhej skromný mladý muž, ktorého do veľkej cyklistiky vyprevadila rodina zo Slovinska a ktorý sa v mnohom podobná nám všetkým.
Odmalička bol zabávač
Tadej Pogačar sa narodil v slovinskej dedinke Komenda ako tretí zo štyroch detí Mirka a Marjety, učiteľky francúzštiny a manažéra vo fabrike na stoličky.
Podľa rodičov bol Tadej odmalička rodinný zabávač.
„Bol veselý už od detstva. Niekedy tancoval alebo spieval, ale občas bol so svojimi súrodencami aj trochu neposlušný, také drobnosti.
Vždy nás však vedel rozveseliť. Kedykoľvek bol niekto v rodine unavený alebo medzi nami panovalo napätie, chcel ten pocit prelomiť. Chcel, aby sme sa zabávali, aby sme sa udobrili," hovorila Marjeta.
Domácnosť Pogačarovcov bola plná hier, najmä tých, ktoré si deti vymýšľali samy, ale nechýbali ani tradičnejšie hry ako karty či šach.
Keď medzi súrodencami občas prišlo k typickým hádkam, Tadej sa snažil byť tým, kto zmieri obe strany.
Pri hrách so súrodencami sa naučil aj prehrávať. „Nebol nahnevaný, pokiaľ vedel, že urobil maximum," spomínala mama Marjeta.
Tvrdí, že tieto návyky z detstva si preniesol aj do súčasného života a profesionálnej kariéry. Keď v rokoch 2022 a 2023 prehral na Tour de France s Jonasom Vingegaardom, priznal prevahu svojho rivala.
Farma aj počítačové hry
Pogačar mal odmalička talent na šport, no bez zodpovedného tréningu by sa zďaleka nedostal medzi najlepších.
Pogačarov otec Mirko vyrastal na farme a aby Tadej a jeho súrodenci pochopili dôležitosť tvrdej práce, taktiež pomáhali pri domácich prácach.
Keď bolo potrebné, chodili napríklad zbierať zemiaky na pole alebo umývali autá.
„Bolo dôležité, aby deti získali skúsenosť s tvrdou prácou, pretože je to veľmi náročné, zaťažuje to chrbát, nohy, celé telo. A bolí to," hovorí mama Marjeta.
Najviac zo všetkého si Tadej obľúbil kosenie trávy na záhrade. Doma platilo aj pravidlo, že pred každými pretekmi si musel vyčistiť a umyť svoj bicykel.
Ako tínedžer jazdil Pogačar za menšie slovinské tímy. Napriek tomu, že sa zúčastňoval rôznych pretekov po Európe a prežil normálny tínedžerský život.
Podľa jeho blízkeho priateľa ako mladík často hrával známu počítačovú hru World of Warcraft, pri ktorej dokázal stráviť celé hodiny.
Okrem toho má rád aj futbalovú hru FIFA (dnes známa ako EA Sports FC) a jeho obľúbeným tímom, za ktorý hrával najčastejšie, je Manchester City.
Bál sa Kolumbijčanov
Prvé väčšie preteky, ktoré Pogačar vyhral, boli v roku 2018 Tour de l'Avenir, označované aj ako juniorská Tour de France. Pred štartom bol veľmi nervózny.
„Bol trochu vystrašený, pretože tam boli aj niektorí Kolumbijčania, ktorí boli veľmi dobrí jazdci. Musela som ho trochu povzbudiť, aby si veril a urobil maximum," spomínala Pogačarova mama.
Pogačar napokon nemusel mať obavy. S prehľadom vyhral celkovú klasifikáciu pred druhým Thymenom Arensmanom a dnes už zosnulým Ginom Mäderom.
Kolumbijčania Iván Ramiro Sosa a Cristian Camilo Muňoz, ktorých sa najviac „obával", obsadili šieste, respektíve až osemnáste miesto.
Kebab, hamburgery a víno
Veľmi dôležitým mužom v kariére Pogačara je manažér Andrej Hauptman. Mladého pretekára zaregistroval na jednom kritériu v Slovinsku.
„Prišiel som trochu neskôr, pretože som pracoval na iných pretekoch. Na trati som uvidel malého chlapca, ktorý bol o niekoľko metrov vzadu za skupinou.
S úsmevom vravím: Je príliš malý, pomôžte mu, trápi sa. Vtedy mi povedali, že on je o kolo pred nimi," spomínal Hauptman.
S Pogačarom spolupracuje dodnes, je jedným z manažérov UAE Emirates-XRG. V roku 2021 spoločne vycestovali na obhliadku horských etáp pred štartom Tour de France. Len Hauptman, Pogačar a jeho priateľ.
V tom čase ešte platili pandemické opatrenia, takže viaceré reštaurácie aj hotely boli zatvorené.
Vo francúzskych horských dedinkách dokonca narážali na úplne uzavreté oblasti, a tak Pogačar údajne počas tých dní jedol napríklad kebab, hamburgery a doprial si k tomu aj pohár červeného vína.
O zopár týždňov neskôr najslávnejšie preteky vyhral s vyše päťminútovým náskokom pred svojim dánskym rivalom Vingegaardom.
Peniaze investuje do akadémie
Pogačar je najlepšie plateným cyklistom súčasnosti. Ročný základný plat v tíme UAE Emirates-XRG má na úrovni 8,4 milióna eur (700-tisíc mesačne).
Spolu s ostatnými príjmami jeho ročný zárobok presahuje 12 miliónov eur. Napriek značnej sume peňazí je to len zlomok toho, čo zarábajú elitní športovci v iných odvetviach.
Hoci vídame Tadeja Pogačara v reklamách aj počas tohtoročnej Tour de France, v skutočnosti má iba päť súkromných sponzorov:
Sú to značka cyklistickej obuvi DMT, hodinky Richard Mille, turistická organizácia I feel Slovenia, kryptomenová burza KuCoin a pneumatiky Continental.
Každý z nich mu platí ročne 500-tisíc eur. Doteraz sa však všetky peniaze, ktoré Pogačar zarobil od sponzorov, nedostali na jeho bankový účet.
Päť až desať percent putuje ako provízia agentovi, zvyšok smeruje do Nadácie Tadeja Pogačara a juniorského tímu Pogi Team v Slovinsku, ako aj do tímu Pika Team, ktorý sa zameriava na rozvoj mladých cyklistiek.
„Tadej má jedno pravidlo: každý cent, ktorý dostane od značiek a sponzorov, vracia späť do Pogi Teamu a svojej nadácie,“ hovorí jeho agent Alex Carera.
„Peniaze dáva Pogi Teamu, aby mohli deti nasledovať svoje sny. Pogi Team má teraz 300 detí a zamestnáva ľudí, trénerov aj športových riaditeľov. Tadej pokrýva všetky náklady vrátane bicyklov. Zvyšok peňazí dáva na charitu."
Nadácia Tadeja Pogačara, ktorú spravujú jeho rodičia, sa zameriava najmä na podporu detí a mladých ľudí s onkologickými ochoreniami, pomoc po prírodných katastrofách či podporu výskumných projektov v oblasti rakoviny.
Financie získava aj prostredníctvom charitatívnych podujatí a dražieb.
Vznik nadácie súvisel aj s osobnou skúsenosťou Pogačara, keď pred pár rokmi sledoval boj s rakovinou Darje, mamy jeho snúbenice Uršky Žigartovej.
Majú vlastnú detskú knihu
Pogačar žije už dlhší čas v Monaku aj so snúbenicou, ktorá je tiež profesionálna cyklistka. Aktuálne pôsobí v tíme AG Insurance - Soudal Team.
S Pogačarom sa spoznali na reprezentačných kempoch v Slovinsku. V roku 2021 sa zasnúbili.
Spoločne sa podieľali aj na vzniku detskej obrázkovej knihy POGI a PIKA. Rozprávkový príbeh spája skutočné momenty z ich detstva a cyklistických začiatkov s fantazijným svetom škriatkov, drakov a obrov.
Autori pri jej tvorbe spolupracovali s oboma cyklistami, ktorí poskytli podklady zo svojho života a pridali aj vlastný odkaz pre čitateľov. Cieľom knihy je motivovať deti k pohybu, vytrvalosti a viere vo vlastné sny.